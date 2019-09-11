Обмен удерживаемыми лицами нужно конвертировать в достижение мира на Донбассе, – Медведчук

Обмен удерживаемыми лицами, который произошел в эти выходные, необходимо конвертировать в достижения одной из главных и стратегических задач для Украины – мира на Донбассе.

Об этом в интервью телевизионному каналу "112 Украина" заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

"Доверие, которое появилось между сторонами, стало гарантией обмена и взаимного освобождения людей. Вопрос – как его конвертировать теперь дальше? Ведь это стратегический вопрос для Украины – мир на Донбассе. И здесь надо продолжать переговоры, тем более что для этого есть Минский процесс. В этом вопросе есть нормативный документ, который именуется "минские соглашения", утвержденный резолюцией Совета безопасности ООН", – считает политик.

Он также подчеркнул необходимость дальнейшего выполнения "минских соглашений", которое позволит установить мир в восточных областях Украины.

"Минские соглашения", которые надо выполнить и посредством их реализации добиться мира на Донбассе, признаны во всем мире: от Вашингтона до Киева, Донецка, Луганска, Брюсселя, Парижа, Берлина, Страсбурга. То есть во всех столицах Европы и мира, и которые говорят, и которые вовлечены в процессы мирного урегулирования, все признают, что "минские соглашения" – это основа, это фундамент, и они безальтернативны. Поэтому, поскольку есть такой документ и начался диалог, который свидетельствует о наличии доверия между двумя главами государств, то этот процесс должен быть продолжен", – отметил оппозиционер.

По его мнению, если двум главам государства удалось договориться об обмене удерживаемых лиц, то есть шанс, что им удастся договориться и о мирном урегулировании конфликта.

"Они должны это сделать. Более того, когда речь идет о нашем президенте, господине Зеленском, то ведь, согласно социологическим исследованиям, 70-75% считает, что ради мира Президент Украины Зеленский должен вступить в прямой диалог с Президентом России Путиным. И здесь произошел этот первый этап, первый шаг, начало первого этапа, можно называть по-разному, – то, что повлекло вот этот обмен, 35 на 35. Люди освобождены, люди вернулись домой, к родственникам, в семьи – это самый главный результат. И теперь, если этот диалог был столь успешным, он должен продолжаться в вопросе мира и окончательного урегулирования ситуации на Донбассе, результатом которой должно стать возвращение Донбасса в Украину и Украины на Донбасс", – подытожил Виктор Медведчук.