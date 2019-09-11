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11 сентября 2019, среда, 17:24 347
Политика 2019-09-11T17:24:33+03:00
Українські Новини
Дипломаты раскритиковали законопроект Зеленского по судебной реформе, - СМИ

Дипломаты раскритиковали законопроект Зеленского по судебной реформе, - СМИ

Послы ЕС и Канады обратились к народным депутатам с письмом по поводу законопроекта 1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины касательно деятельности органов судейского управления", внесённого в парламент Президентом Зеленским. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.


Поддерживая в целом инициативу Президента Зеленского, послы ЕС и Канады  критически оценили ряд положений законопроекта 1008, который был одобрен комитетом по правовой политике 10 сентября.

Так, в обращении послов указывается на безосновательность сокращения количества судей ВС и применения люстрации к членам ВККС.

Послы также обращают внимание на то, что роль международных экспертов в процессе оценивания судей не должна быть формальной, а ограничение выбора экспертов только уже назначенными членами Общественного совета международных экспертов может быть неприемлемым для международных организаций.

Послы ЕС и Канады призывают доработать законопроект с участием международных экспертов, представителей гражданского общества и профессионального юридического сообщества.
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