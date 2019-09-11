16.09.19 11:00 Круглый стол: "Контрабанда на рынке бытовой техники и электроники - разрушающее воздействие на отрасль, экономику страны и конечного потребителя"

16 сентября 2019 года , в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Контрабанда на рынке бытовой техники и электроники - разрушающее воздействие на отрасль, экономику страны и конечного потребителя".\r\nОрганизатор: Информационное агентство ММедиа при поддержке Генерального информационного партнера - MIND.UA, Делового информационного партнера - Деловая столица, Профессионального информационного партнера - Ассоциация ритейлеров Украины.\r\nВажно: Согласно последнему исследованию независимой аналитической группы макроэкономистов Ukraine Economic Outlook объемы контрабандных поставок в Украину за последние пять лет в среднем составляют 10,6 млрд $ в год. Среди лидеров в контрабандных поставках товарная группа "оборудования и электроника" - 21,4% от общего торгового оборота. При этом рынок технических потребительских товаров во II квартале 2019 демонстрирует рост на 15% и в деньгах составил 21 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные исследования GfK TEMAX Украины.\r\nГлавные темы для обсуждения: Как оценивают эти данные участники рынка? Чувствуют ли они влияние просчитанной экономистами "контрабандной" составляющей на свой бизнес? Как изменится ситуация на рынке в условиях уменьшения "контрабанды"? Даст ли это мощный толчок к развитию отрасли и конкуренции за счет чего это можно достичь? Есть "контрабанда" действительно преградой для развития отрасли, или существуют более сдерживающие факторы, например, монополизация рынка, отсутствие равных условий и прочее?\r\nК участию в круглом столе приглашаются: лидеры рынка онлайн и офлайн торговли в Украине, народные депутаты, представители исполнительной ветви власти, фискальные органы и представители общественных объединений.\r\nВ частности:\r\n\r\nДанил Гетманцев, председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;\r\nМаксим Нефедов, председатель Государственной таможенной службы Украины;\r\nСергей Верланов, председатель Государственной налоговой службы;\r\nАлександр Москаленко, глава департамента таможенной политики Министерства финансов Украины;\r\nГеннадий Вербиленко, председатель наблюдательного совета, Comfy;\r\nСергей Максимов, генеральный директор ООО "БСХ Бытовая Техника";\r\nВалерий Маковецкий, руководитель Группы компаний "ФОКСТРОТ";\r\nDaesong Ra, президент Samsung Electronics;\r\nСофья Арасланова, генеральный директор Ассоциации "Украинский импортеры бытовой электроники", член Наблюдательного Совета Украинского совета бизнеса;\r\nВиктория Куликова, менеджер Комитета бытовой электротехники Европейской бизнес ассоциации;\r\nВладислав Чечеткин, владелец интернет-супермаркета Rozetka;\r\nДмитрий Деревицкий, соучредитель сети магазинов "Алло";\r\nДмитрий Зинченко, совладелец компании "Цитрус";\r\nОлег Киселев, Sony Ukraine.\r\n\r\nУчастие в мероприятии - БЕСПЛАТНОЕ, но при обязательной предварительной аккредитации.\r\nАккредитация на мероприятие по телефону: (063) 700 80 34 или inform.mmedia@gmail.com\r\nАдрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж