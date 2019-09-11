подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.15 27.75
˟
  • Главная
  • Новости
  • Пресс-центр
  • 16.09.19 11:00 Круглый стол: "Контрабанда на рынке бытовой техники и электроники - разрушающее воздействие на отрасль, экономику страны и конечного потребителя"
11 сентября 2019, среда, 17:02 19
Пресс-центр 2019-09-11T17:11:34+03:00
Українські Новини
16.09.19 11:00 Круглый стол: "Контрабанда на рынке бытовой техники и электроники - разрушающее воздействие на

16.09.19 11:00 Круглый стол: "Контрабанда на рынке бытовой техники и электроники - разрушающее воздействие на отрасль, экономику страны и конечного потребителя"

16 сентября 2019 года , в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Контрабанда на рынке бытовой техники и электроники - разрушающее воздействие на отрасль, экономику страны и конечного потребителя".

Организатор: Информационное агентство ММедиа при поддержке Генерального информационного партнера - MIND.UA, Делового информационного партнера - Деловая столица, Профессионального информационного партнера - Ассоциация ритейлеров Украины.

Важно: Согласно последнему исследованию независимой аналитической группы макроэкономистов Ukraine Economic Outlook объемы контрабандных поставок в Украину за последние пять лет в среднем составляют 10,6 млрд $ в год. Среди лидеров в контрабандных поставках товарная группа "оборудования и электроника" - 21,4% от общего торгового оборота. При этом рынок технических потребительских товаров во II квартале 2019 демонстрирует рост на 15% и в деньгах составил 21 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные исследования GfK TEMAX Украины.

Главные темы для обсуждения: Как оценивают эти данные участники рынка? Чувствуют ли они влияние просчитанной экономистами "контрабандной" составляющей на свой бизнес? Как изменится ситуация на рынке в условиях уменьшения "контрабанды"? Даст ли это мощный толчок к развитию отрасли и конкуренции за счет чего это можно достичь? Есть "контрабанда" действительно преградой для развития отрасли, или существуют более сдерживающие факторы, например, монополизация рынка, отсутствие равных условий и прочее?

К участию в круглом столе приглашаются: лидеры рынка онлайн и офлайн торговли в Украине, народные депутаты, представители исполнительной ветви власти, фискальные органы и представители общественных объединений.

В частности:

  • Данил Гетманцев, председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
  • Максим Нефедов, председатель Государственной таможенной службы Украины;
  • Сергей Верланов, председатель Государственной налоговой службы;
  • Александр Москаленко, глава департамента таможенной политики Министерства финансов Украины;
  • Геннадий Вербиленко, председатель наблюдательного совета, Comfy;
  • Сергей Максимов, генеральный директор ООО "БСХ Бытовая Техника";
  • Валерий Маковецкий, руководитель Группы компаний "ФОКСТРОТ";
  • Daesong Ra, президент Samsung Electronics;
  • Софья Арасланова, генеральный директор Ассоциации "Украинский импортеры бытовой электроники", член Наблюдательного Совета Украинского совета бизнеса;
  • Виктория Куликова, менеджер Комитета бытовой электротехники Европейской бизнес ассоциации;
  • Владислав Чечеткин, владелец интернет-супермаркета Rozetka;
  • Дмитрий Деревицкий, соучредитель сети магазинов "Алло";
  • Дмитрий Зинченко, совладелец компании "Цитрус";
  • Олег Киселев, Sony Ukraine.

Участие в мероприятии - БЕСПЛАТНОЕ, но при обязательной предварительной аккредитации.

Аккредитация на мероприятие по телефону: (063) 700 80 34 или  inform.mmedia@gmail.com

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж
Архив
Новости
"Центрэнерго" инвестировало в открытие 1-й в Украине газоочистной установки на Трипольской ТЭС 17:44
На Львовском форуме издателей Сенцов презентует свою новую книгу 17:42
Депутат партии Порошенко перехватил у Ляшко инициативу помощи коровам 17:35
В Николаевской области задержали руководителя Службы автомобильных дорог на взятке в $90 тыс 17:32
Обмен удерживаемыми лицами нужно конвертировать в достижение мира на Донбассе, – Медведчук 17:27
больше новостей
Луценко после увольнения получил 120 тысяч гривен зарплаты 07:30 Документ
Николай Карпюк. Фото: texty.org.ua
Освобожденный из российского плена Карпюк: Четыре ночи были пытки 08:00
Елена Лукаш: Вятровича стало невозможно уволить из-за реформы Зеленского 12:16 Мнение
НАБУ должен остановить злоупотребления в "Центрэнерго", которая покупает уголь дороже, чем за "Роттердам+", - Волынец 12:10
Андрей Богдан на свадьбе у Довбенко. Фото: Андрей Богдан
На Богдана надел наручники французский жандарм в Сен-Тропе 11:34
больше новостей
Заместители главы ЦИКа получили по полмиллиона гривен зарплаты в августе 10:26 Документ
Ковалив и Бойко могут войти в состав набсовета "Нефтегаза" 13:59 Документ
Мустафа Джемилев. Скриншот видео ATR
Джемилев назвал обмен пленными капитуляцией 18:55
Счетная палата проведет аудит МОЗ за годы управления Супрун 12:55
18.09.19 12:00 Пресс-конференция: "Знают ли чехи из компании APS Holding, что кроется за группой Avistar, их украинским партнером?" 11:36
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok