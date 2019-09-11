16.09.19 11:00 Круглый стол: "Контрабанда на рынке бытовой техники и электроники - разрушающее воздействие на отрасль, экономику страны и конечного потребителя"

16 сентября 2019 года , в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Контрабанда на рынке бытовой техники и электроники - разрушающее воздействие на отрасль, экономику страны и конечного потребителя".

Организатор: Информационное агентство ММедиа при поддержке Генерального информационного партнера - MIND.UA, Делового информационного партнера - Деловая столица, Профессионального информационного партнера - Ассоциация ритейлеров Украины.

Важно: Согласно последнему исследованию независимой аналитической группы макроэкономистов Ukraine Economic Outlook объемы контрабандных поставок в Украину за последние пять лет в среднем составляют 10,6 млрд $ в год. Среди лидеров в контрабандных поставках товарная группа "оборудования и электроника" - 21,4% от общего торгового оборота. При этом рынок технических потребительских товаров во II квартале 2019 демонстрирует рост на 15% и в деньгах составил 21 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные исследования GfK TEMAX Украины.

Главные темы для обсуждения: Как оценивают эти данные участники рынка? Чувствуют ли они влияние просчитанной экономистами "контрабандной" составляющей на свой бизнес? Как изменится ситуация на рынке в условиях уменьшения "контрабанды"? Даст ли это мощный толчок к развитию отрасли и конкуренции за счет чего это можно достичь? Есть "контрабанда" действительно преградой для развития отрасли, или существуют более сдерживающие факторы, например, монополизация рынка, отсутствие равных условий и прочее?

К участию в круглом столе приглашаются: лидеры рынка онлайн и офлайн торговли в Украине, народные депутаты, представители исполнительной ветви власти, фискальные органы и представители общественных объединений.

В частности:

Данил Гетманцев, председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики; Максим Нефедов, председатель Государственной таможенной службы Украины;

председатель Государственной таможенной службы Украины; Сергей Верланов, председатель Государственной налоговой службы;

председатель Государственной налоговой службы; Александр Москаленко, глава департамента таможенной политики Министерства финансов Украины;

глава департамента таможенной политики Министерства финансов Украины; Геннадий Вербиленко, председатель наблюдательного совета, Comfy;

председатель наблюдательного совета, Comfy; Сергей Максимов, генеральный директор ООО "БСХ Бытовая Техника";

генеральный директор ООО "БСХ Бытовая Техника"; Валерий Маковецкий, руководитель Группы компаний "ФОКСТРОТ";

руководитель Группы компаний "ФОКСТРОТ"; Daesong Ra, президент Samsung Electronics;

президент Samsung Electronics; Софья Арасланова, генеральный директор Ассоциации "Украинский импортеры бытовой электроники", член Наблюдательного Совета Украинского совета бизнеса;

генеральный директор Ассоциации "Украинский импортеры бытовой электроники", член Наблюдательного Совета Украинского совета бизнеса; Виктория Куликова, менеджер Комитета бытовой электротехники Европейской бизнес ассоциации;

менеджер Комитета бытовой электротехники Европейской бизнес ассоциации; Владислав Чечеткин, владелец интернет-супермаркета Rozetka;

владелец интернет-супермаркета Rozetka; Дмитрий Деревицкий, соучредитель сети магазинов "Алло";

соучредитель сети магазинов "Алло"; Дмитрий Зинченко, совладелец компании "Цитрус";

совладелец компании "Цитрус"; Олег Киселев, Sony Ukraine.

Участие в мероприятии - БЕСПЛАТНОЕ, но при обязательной предварительной аккредитации.

Аккредитация на мероприятие по телефону: (063) 700 80 34 или inform.mmedia@gmail.com

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