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  • Соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк: для новой власти предприниматели стали врагами, а физлица предприниматели - особенно враждебная каста
11 сентября 2019, среда, 11:14 544
Бизнес 2019-09-11T12:30:03+03:00
Українські Новини
Соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк: для новой власти предприниматели стали врагами, а физлица пред

Соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк: для новой власти предприниматели стали врагами, а физлица предприниматели - особенно враждебная каста

Владимир Поперешнюк. Фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk
Владимир Поперешнюк. Фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk

Совладелец Новой почты Владимир Поперешнюк заявил, что новая власть с первых дней назначения пошла в наступление на бизнес. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Нужны ли нам ФОПы?

С первых дней назначения новая власть пошла в наступление на бизнес. Законопроекты 1053, 1073, возвращающие так называемую «пьятикратку», которую ранее отменил президент, внедряют систему клеветы покупателя на предпринимателя, расширяют применение регистраторов (РРО) и другие инициативы по «закручивания гаек» бизнеса, включая повышением налога для ИТ, демонстрирует реальные намерения новой власти.

Стало понятно, что мы, предприниматели, - враги, а особая вражеская каста для них - это ФОПы. Мы это все уже проходили с их предшественниками. К сожалению, среди украинском тоже есть немало сторонников борьбы с ФОПами. От простых потребителей, которым не нравятся неправильные чеки в ресторанах, к представителям бизнеса на обычной системе налогообложения.

Я понимаю их позицию, ведь наша компания тоже платит налогов 4 млрд грн в год. Когда одни должны платить много, а другие имеют возможность платить меньше, это может показаться несправедливым.

Но вместе с тем ФОПы играют ключевую роль в развитии экономики. Именно благодаря им наша экономика еще жива и даже понемногу растет.

Что делать с несправедливостью? Логичный ответ: упрощать условия, снижать налоги для компаний на обычной системе!

Но у чиновника другая логика. Коррупционная привлекательность и потенциальный теневой доход увеличиваются, когда бизнесу сложно и трудно. Вероятно, именно поэтому, вместо либерализации, которую они нам обещали, имеем ухудшение условий для предпринимательства.

Лучшей стратегии уничтожения Украины, пожалуй, и не придумаешь ...

Несколько мыслей об этом также по ссылкам ниже:

https://www.facebook.com/100001687876856/posts/3164408486958716

https://www.facebook.com/100001610903253/posts/2496092947121044

https://www.facebook.com/100004704185031/posts/1330204023813058

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