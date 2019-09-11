12.09.19 11:00 Интернет-конференция: "Украинский рынок PR на современном этапе: между стратегией и тактикой"

12 сентября 2019 г., в 11:00, в пресс-центре информационного агентства "Українські Новини" состоится Интернет-конференция на тему: "Украинский рынок PR на современном этапе", в ходе которой эксперты в области PR ответят на актуальные вопросы в данной сфере.\r\nСсылка на просмотр интернет-конференции: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos\r\nВ мероприятии примут участие: \r\n\r\nВалерий Курейко, директор Publicity Creating, специалист с опытом работы на украинском PR-рынке более 25 лет.\r\nРуслана Плис, Account Director Publicity Creating, PR-консультант с опытом работы более 20 лет.\r\n\r\nВ ходе Интернет-конференции эксперты обозначат тенденции рынка, актуальные в этом бизнес-сезоне, расскажут о том, какие пиар-услуги сейчас более востребованы и почему, какое значение имеет PR-стратегия, почему PR особенно важен для компаний В2В, как строится PR-бюджет, а также озвучат результаты некоторых исследований.\r\nСправка: Publicity Creating успешно работает на украинском рынке более 20 лет, специализация компании - стратегические коммуникации и PR. Компания в ходит в ТОП самых известных и профессиональных PR-агентств Украины, является информационным лидером отрасли и лидером рейтинга активности в социальных сетях. За время работы на рынке, Publicity Creating было реализовано 1500 проектов для 500 клиентов, среди которых - крупные украинские и международные компании, представительства, работающие на всех основных рынках как в секторе В2В, так и В2С. \r\nБольше информации и контакты — на сайте www.publicity.com.ua\r\nПлощадки в соцсетях: Facebook , Twitter. \r\nВидеоканал на YouTube, кейсы на SlideShare.