16 производителей тепла Винницкой области до сих пор не имеют поставщика газа в отопительный сезон

По состоянию на 10 сентября в Винницкой области насчитывается 16 производителей тепла, которые не включены в реестр ни одного из поставщиков природного газа. Они должны обеспечивать теплом зимой сотни тысяч домохозяйств и десятки бытовых потребителей, среди которых больницы, школы, детсады, ВУЗы, бюджетные организации и тому подобное. Согласно законодательству, АО "Винницагаз" не имеет права осуществлять доставку газа таким потребителям.

В Винницкой области насчитывается 16 производителей тепла, которые не включены в реестр потребителей газа ни одного поставщика. Поэтому они не имеют права осуществлять потребления природного газа с газораспределительной системы, а АО "Винницагаз" - осуществлять доставку газа для таких компаний.

Сейчас речь идет о:

1) ГП "ТКЭ Маяк" ЧАО "Винницкий завод"Маяк" ";

2) ДП "Альтернативная тепловая энергия КП "Винницаоблэнерго";

3) КП "Теплоэнергетик";

4) МКП "Энергоресурс";

5) "Винницкий финансово-экономический университет";

6) Ильинецкий государственный аграрный колледж;

7) ПТУ № 21 г. Калиновка;

8) Винницкий колледж НУПТ;

9) Чернятинский колледж ВНАУ;

10) ДУЗ ООО "Винницкий агрегатный завод";

11) ГП "Предприятие государственной уголовно-исполнительной службы Украины №86";

12) ОСМД "Атлант 36";

13) ОСМД "Пирогово 39";

14) ОСМД "Подолянка-7";

15) ОСМД "Престиж 2015";

16) ОСМД "Оберег".



"Внесенные в прошлом году изменения в кодекс ГТС дают право поставщику газа давать поручения на отключение потребителей, агазораспределительная компания должна будет прекратить доставку газа таким компаниям, - говорит коммерческий директор АО "Винницагаз" Владимир Антошко. - Мы надеемся, что владельцы теплоснабжающих предприятий успеют подготовиться к отопительному сезону и будут включены в реестр поставщика газа".

По поручению поставщика газа АО "Винницагаз" должно будет прекратить газоснабжение бытовых потребителей, предприятий, учреждений, организаций, осуществляющих предоставление важных общественных услуг, а также производителей тепловой энергии для нужд таких потребителей или предприятий, учреждений, организаций.

Органы местного самоуправления, владельцы предприятий к началу отопительного сезона должны принять все возможные меры, чтобы производители тепла для нужд населения были включены в реестр ПСО-поставщика природного газа.

Действующее сейчас законодательство не запрещает отключение потребителей газа даже во время отопительного сезона. Поручение на отключение направляет оператору ГРМ поставщик газа для нужд населения. Отключение в отопительный период от источника газоснабжения теплоснабжающих, теплотранспортных и теплогенерирующих организаций, обеспечивающих энергией население, предприятия, учреждения и организации, приведет к чрезвычайной ситуации техногенного характера, которая по своим последствиям может быть признана чрезвычайной ситуацией регионального или государственного уровня.

АО "Винницагаз" уже проинформировало отдельными письмами о ситуации, сложившейся в области, Офис Президента Украины, Совет национальной безопасности и обороны, Кабинет Министров Украины, НКРЭКУ, органы местного самоуправления и исполнительной власти.

В прошлом году Кабмином было издано распоряжение от 3 октября 2018 г. № 717-р "Некоторые вопросы отопительного сезона 2018/19 года", которым участникам рынка было поручено обеспечивать бесперебойное снабжение природного газа производителям тепловой энергии в необходимых объемах. В этом году соответствующих решений правительства еще не принято.

В прошлом году в Кривом Роге 800тыс. потребителей тепла остались без отопления в конце ноября и были вынуждены выйти на акции протеста. Работники предприятий,осуществляющих производство тепла для нужд населения, прибегли к срыву пломб, что является нарушением действующего законодательства. Есть основания полагать, что отопительный криворожский коллапс может повториться и в нашей области.

Справка. Основной сферой деятельности АО "Винницагаз" является распределение природного газа. На сегодняшний день уровень газификации Винницкой области составляет 54%. Природный газ получают 450 тыс. семей и почти 4,8 тыс. предприятий, учреждений и организаций. Объемы распределения составляют 781 978, 504 тыс. кубометров природного газа в год. АО "Винницагаз" входит в реестр крупных налогоплательщиков в Винницкой области. В 2018 году в бюджеты различных уровней компанией было уплачено более 73 миллионов гривен.