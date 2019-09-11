Горничная Петросяна рассказала о попытке экс-жены навести на него порчу

Домработница 73-летнего Евгения Петросяна Ольга сделала неожиданное заявление. Она рассказала, что во время уборки в квартире комика-юмориста обнаружила иглы, мешочки с жженой соломой и куклу вуду. Об этом передает Cosmopolitan.\r\nЖенщина уже много лет работает в доме Петросяна, однако с предметами, предназначенными для колдовства столкнулась впервые. Она заявила, что предметы были прикреплены к дверным косякам. Ольга наткнулась на них, когда вытирала пыль.\r\n"Их просто так не найдешь", — отметила горничная.\r\nОт всего увиденного, работница пришла в замешательство, и обратилась к батюшке.\r\n"Я сама за себя переживала. Я там убираю и всё это трогаю. Можно ли это вообще выбрасывать?" — задумалась Ольга.\r\nБатюшка объяснил ей, что это "ведьмовская атрибутика". Ольга с уверенностью заявила, что порчу на Петросяна пыталась навести его бывшая супруга Елена Степаненко.\r\n"Я не хотела с Еленой Григорьевной встречаться лицом к лицу. После того, что я там увидела, мне стало как-то страшно", — призналась женщина.\r\nКак сообщали Українські Новини, в июне текущего года в СМИ появилась информация, что Евгений Петросян воссоединился с бывшей женой Еленой Степаненко.