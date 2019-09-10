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10 сентября 2019, вторник, 16:10 81
Экономика 2019-09-10T17:30:02+03:00
Українські Новини
Отопительный сезон в Энергодаре под угрозой срыва, - Запорожская ОГА

Отопительный сезон в Энергодаре под угрозой срыва, - Запорожская ОГА

Отопление.
Отопление.

Запорожская областная государственная администрация обеспокоена угрозой срыва начала отопительного сезона 2019/20 в Энергодаре (город областного подчинения) в то время, как "Укртрансгаз" заявляет, что Украина готова к отопительному сезону на 85%.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы обладминистрации со ссылкой на совещание под руководством губернатора Виталия Туринка, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, из-за долгов потребителей за коммунальные услуги жилой фонд города готов к отопительному сезону на 30,3%.

Отмечается, что в течение последних 10 лет городские власти не повышали тарифы на услуги ЖКХ, компенсируя разницу из городского бюджета, но в 2019 их все же подняли сразу в несколько раз - до экономически обоснованного уровня.

В связи с этим задолженность населения резко увеличилась и сейчас долг за содержание домов составляет 57,6 млн гривен, за водоснабжение и отопление – 7 млн.

В результате предприятия, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, не в состоянии в полном объеме оплачивать потребленную электроэнергию.

В связи с этим губернатор призвал местные власти на сессии горсовета 11 сентября выделить из горбюджета деньги на обеспечение начала отопительного сезона и провести разъяснительную работу с населением о необходимости оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Энергодар - город областного подчинения в Запорожской области с населением 53 тыс. человек.

В Энергодаре расположены Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) и Запорожская теплоэлектростанция (ТЭС) энергогенерирующей компании "ДТЭК Днепрэнерго".

Как сообщали Українськi Новини, Андрей Герус заявил, что зима будет сложной из-за низких запасов угля и споров с "Газпромом". Шефрович заявил, что переговоры по транзиту газа пройдут 19 сентября.

Тем временем "Нефтегаз" угрожает Одессе срывом отопительного сезона.

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