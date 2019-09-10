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10 сентября 2019, вторник, 13:18 209
Общество 2019-09-10T13:19:05+03:00
Українські Новини
США вернуло Украине картину "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной", похищенную во Второй мировой войне

США вернуло Украине картину "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной", похищенную во Второй мировой войне

Возвращение картины. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Возвращение картины. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

США наконец-то возвращают Украине картину, которая была похищена нацистами во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает посольство Украины в США в своем Facebook.

"Посольство Украины в США вместе со Службой внешней разведки Украины и в сотрудничестве с ФБР, Государственным департаментом США и прокуратурой округа Колумбия завершили многолетние мероприятия и процедуры, благодаря которым стало реальным возвращение в Украину картины художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной", которая в время Второй мировой войны была похищена из Днепропетровского художественного музея и впоследствии оказалась в США.

Сейчас это первый результативный случай сотрудничества на официальном государственном уровне Украины и США в возвращении памятников культурного наследия, незаконно вывезенных за границу.

Особое значение в процессе возвращения произведения искусства имело доброжелательное отношение американской семьи Дэвида и Габриэлы Трейси, у которых картина находилась последние тридцать лет, для передачи картины народу Украины.

Посол Украины в США Валерий Чалый, руководитель офиса ФБР в Вашингтоне Тим Данхэм, прокурор США в Округе Колумбия Джесси Лью, заместитель помощника Государственного секретаря США Джордж Кент, а также дочь супругов бывших владельцев картины Дженни Тингл приняли участие в официальной церемонии передачи картины", - уточнили в посольстве.

Возвращение картины. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usaВозвращение картины. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Как сообщали Українські Новини, суд назначил искусствоведческую экспертизу найденной у преступников в Киеве картины французского художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель" стоимостью 1,5 млн евро.

Ранее посол Франции поблагодарила Украину за картину Синьяка.

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