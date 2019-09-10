США вернуло Украине картину "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной", похищенную во Второй мировой войне

США наконец-то возвращают Украине картину, которая была похищена нацистами во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает посольство Украины в США в своем Facebook.

"Посольство Украины в США вместе со Службой внешней разведки Украины и в сотрудничестве с ФБР, Государственным департаментом США и прокуратурой округа Колумбия завершили многолетние мероприятия и процедуры, благодаря которым стало реальным возвращение в Украину картины художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной", которая в время Второй мировой войны была похищена из Днепропетровского художественного музея и впоследствии оказалась в США.

Сейчас это первый результативный случай сотрудничества на официальном государственном уровне Украины и США в возвращении памятников культурного наследия, незаконно вывезенных за границу.

Особое значение в процессе возвращения произведения искусства имело доброжелательное отношение американской семьи Дэвида и Габриэлы Трейси, у которых картина находилась последние тридцать лет, для передачи картины народу Украины.

Посол Украины в США Валерий Чалый, руководитель офиса ФБР в Вашингтоне Тим Данхэм, прокурор США в Округе Колумбия Джесси Лью, заместитель помощника Государственного секретаря США Джордж Кент, а также дочь супругов бывших владельцев картины Дженни Тингл приняли участие в официальной церемонии передачи картины", - уточнили в посольстве.

Возвращение картины. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

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Ранее посол Франции поблагодарила Украину за картину Синьяка.