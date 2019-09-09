Министра юстиции Малюську окружили старыми схемщиками Петренко из Integrites, — журналисты-расследователи

Нового министра юстиции Украины Дениса Малюську окружили советниками из орбиты его предшественника Павла Петренко - сотрудниками юридической фирмы Integrites, чтобы продолжить работу налаженных в ведомстве схем. Об этом шла речь в эфире программы "Зашквар недели" с Александром Дубинским "Новый ЗЕ-министр юстиции и старые смотрящие Павла Петренко", опубликованной на Youtube-канале "Свободный".

Журналист Влад Сидоренко сообщил, что вскоре после вступления в должность у министра Малюськи появилось три советника: Андрей Гайченко, Владимир Павленко и Владимир Рудниченко. "Все трое - сотрудники Integrites. Об этом пока что никто не знает. Я лично поинтересовался у министра. По сути, он мне подтвердил, что действительно эти люди с ним работают. Потому что эти люди очень хорошо в теме, они понимают схемы и они могут помочь решить проблемы Минюста", - рассказал расследователь. Кроме того, по информации источников из Минюста, тот же Гайченко из Integrites был назначен заместителем министра по вопросам исполнительной службы. Однако информации на официальном сайте Минюста пока нет.

В свою очередь, Александр Дубинский отметил, что хуже кандидатов сложно представить. "Министр юстиции Денис Малюська выбрал себе в советники представителей ключевой юридической компании, системно обслуживающей рейдерскую схему в "семейном подряде" [Наталия Бернацкая (экс-Севастьянова) была заместителем министра юстиции Петренко, ее супруг Руслан Бернацкий - партнер юрфирмы Integrities], чтобы они помогли разрушить схему? Это как позвать Чикатило помочь поймать маньяка. Это гениально", - заявил народный депутат.

Влад Сидоренко добавил, что после появления у министра новых советников подступиться к нему уже невозможно. "Знакомые, которые находятся там в системе, говорят, что в первый день еще была возможность разговаривать с министром. А после назначения советников с министром уже никто не разговаривает: сотрудники Министерства разговаривают уже с этими советниками от Integrites. По сути, создается вакуум, где вот эти советники начинают раздавать указания сотрудникам Министерства юстиции. Один из этих советников уже даже пытался протянуть через комиссию некоторые решения, по которым, по каким компаниям, по каким госрегистраторам какие решения нужно принять уже сейчас. То есть, по сути, вся эта вертикаль (Петренко – Севастьянова – Бернацкий) – была одной из главных двух артерий, а после Морозова стала главной, по реализации и обналичке этих товарищей", - подчеркнул журналист.