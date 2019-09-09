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09 сентября 2019, понедельник, 12:08 479
Общество 2019-09-09T12:45:01+03:00
Українські Новини
Кличко на конкретном примере показал, как Богдан манипулирует информацией, - сайт мэра

Кличко на конкретном примере показал, как Богдан манипулирует информацией, - сайт мэра

Виталий Кличко
Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко на конкретном примере показал, как манипулируют информацией его оппоненты. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передает сайт мэра.

"О манипуляции на конкретном примере. Манипулятор - глава Офиса Президента Андрей Богдан. Приведя в ток-шоу" Свобода слова с Савиком Шустером "пару цифр о бюджетах двух городов - без сравнения других показателей -" Где наша Прага? ", - довольно улыбаясь спросил Богдан.

 

Во-первых, даже в озвученных цифрах вы немного заблудились, - подчеркнул Кличко. - Бюджет Праги вы занизили на полмиллиарда долларов. Во-вторых, умолчали о том, что население Праги более раза меньше населения Киева! И Прага почти вдвое меньше площади, чем Киев. И в-третьих, Прага имеет немало так называемых средств на развитие города, которые тратит кроме запланированного бюджета. А Киев - единственный город в Украине, у которого в Госбюджет забирают 60 процентов НДФЛ! ", - написал мэр столицы.

Он напомнил, что еще 5 лет назад Киев был банкротом - имея бюджет 18000000000 гривен, а долги 25000000000! За эти годы власть увеличила бюджет города более чем втрое, а долг стал менее 4 миллиардов гривен.

"Ну и, на всякий случай еще одно напоминание: Прага - столица страны, являющейся членом Евросоюза. Прага - город с доходом на душу населения почти 3000 долларов, в Киеве же этот показатель в четыре раза ниже, - подчеркнул Кличко. - Знаете , сколько бы вы ни манипулировали, кормя граждан ложью и нарушая законы и Конституцию, вскоре придется отвечать на вопрос "Где наша Чехия?» (если вы выбрали такой пример для сравнения) ", -отметил мэр Киева.

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