Сенцов завел страницу в Twitter

В социальной сети Twitter появилась страница освобожденного из русского плена украинского режиссера Олега Сенцова, зарегистрированная сразу после его освобождения.

В публикациях от имени Сенцова выражается благодарность всем, кто его поддерживал в период его заключения в России.

Спасибо всем за слова поддержки. Я с семьёй. Немного отдохну, отойду от всего этого и буду с каждым из вас. Нам ещё много работать до полной победы. — Олег Сенцов (@OlegSentsov) 7 вересня 2019 р.

Позже появилась публикация о том, что это единственная официальная страница Олега, которую он пока не может верифицировать.

Это моя единственная страница в соцсетях. В Facebook меня пока нет. Пока ещё придумываю формат моего общения с вами. Возможно это будет канал в YouTube. Сообщу позже. Страницу в Twitter верифицировать не могу (причина на скриншоте), но в службу техподдержки написал. pic.twitter.com/QnFvy3N6Ha — Олег Сенцов (@OlegSentsov) 8 вересня 2019 р.

Как сообщали Українськi Новини, в субботу Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что обмен пленными состоялся без изменения предварительных договоренностей с Президентом России Владимиром Путиным. Также были достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения.