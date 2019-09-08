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08 сентября 2019, воскресенье, 16:01 286
Политика 2019-09-08T18:00:02+03:00
Українські Новини
Сенцов завел страницу в Twitter

Сенцов завел страницу в Twitter

Возвращение освобожденных украинцев. Фото: ОПУ
Возвращение освобожденных украинцев. Фото: ОПУ

В социальной сети Twitter появилась страница освобожденного из русского плена украинского режиссера Олега Сенцова, зарегистрированная сразу после его освобождения.

В публикациях от имени Сенцова выражается благодарность всем, кто его поддерживал в период его заключения в России.

Позже появилась публикация о том, что это единственная официальная страница Олега, которую он пока не может верифицировать.

Как сообщали Українськi Новини, в субботу Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что обмен пленными состоялся без изменения предварительных договоренностей с Президентом России Владимиром Путиным. Также были достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения.

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