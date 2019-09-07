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07 сентября 2019, суббота, 21:58 16
Общество 2019-09-07T22:01:18+03:00
Українські Новини
"Киевзеленстрой" присвоил более 10 млн гривен, которые выделялись для благоустройства парка

"Киевзеленстрой" присвоил более 10 млн гривен, которые выделялись для благоустройства парка

Служба безопасности Украины разоблачила руководство "Киевзеленстроя" в хищении более 10 миллионов гривен при благоустройстве парка. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.


Оперативники установили, что заместитель генерального директора объединения в сговоре с представителями коммерческой структуры, имеющей признаки фиктивности, организовали механизм хищения средств, выделенных на выполнение работ по капитальному ремонту благоустройству парка "Партизанская Слава" в Дарницком районе столицы.

Досудебное расследование задокументировало факты завышения объемов и стоимости выполненных работ на общую сумму более 10 млн гривен, что подтверждается заключением экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Правоохранители провели комплекс следственных действий в офисных помещениях фигурантов дела. В ходе обысков изъяты электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственной и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность должностных лиц коммунального объединения и коммерсантов.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, объявлено о подозрении заместителю генерального директора по капитальных вложений коммунального объединения "Киевзеленстрой" и представителю коммерческой структуры.
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