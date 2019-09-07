Для восстановления мира в Украине важно начать с возвращения наших людей, - Бойко об обмене пленными

Для восстановления мира в Украине важно начать с возвращения наших людей домой

Об этом Сопредседатель фракции ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", передает сайт платформы.

"У нас сегодня есть исторический шанс остановить войну, принести мир и вернуть территории. Нам очень важно начать этот процесс с обмена пленных как составной части этого процесса, начать с возвращения наших людей домой. И здесь будут, конечно, компромиссы, может даже болезненные, но не может такой затяжной конфликт быть решен без компромисса. Это придется делать, и мы должны честно сказать об этом обществу", — подчеркнул Сопредседатель фракции ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ.