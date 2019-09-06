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  • Для привлечения инвестиций в украинские стартапы необходима законодательная база, - Residence of Startups
06 сентября 2019, пятница, 14:46 287
Политика 2019-09-06T16:30:03+03:00
Українські Новини
Для привлечения инвестиций в украинские стартапы необходима законодательная база, - Residence of Startups

Для привлечения инвестиций в украинские стартапы необходима законодательная база, - Residence of Startups

Для привлечения инвестиций в украинские стартапы необходима законодательная база и стабилизация экономики.

Об этом представители Residence of Startups сообщили на круглом столе на тему: "Startup: От идеи к успеху", в пресс-центре Українських Новин.

"Сегодня существует два основных аспекта, которые не позволяют украинским стартапам развиваться. Первое - отсутствие рынка инвесторов, которые готовы сотрудничать непосредственно внутри страны. Также весомой проблемой является невозможность получения грантов в государственных фондах. В Украине нужно создать условия необходимые для развития стартапов. Должны функционировать фонды, которые будут нацелены на помощь создания рынка купли стартапов", - отметил Руслан Анфилов, исполнительный директор Residence of Startups.

Глава совета общественной организации "Институт налоговых реформ" Елена Хотенко отметила, что развитию отрасли препятствует поддержка инвестиций в стране.

"Любой стартап– это, в первую очередь, инновация, которая должна присутствовать в каждом созданном проекте. Весомой проблемой украинскихстартапов является инвестирование. Украинские инвесторы есть, но они боятся вкладывать деньги в украинские проекты. Потому украинскиестартапы ищут поддержку в других странах. Именно поэтому одной из самых больших проблем в развитии стартаповявляется поддержка инвестиций в стране", - сообщила Елена Хотенко.

Руководитель Startupbootcamp в Амстердаме Ernst Hoestra, в свою очередь отметил, что исходя из опыта Нидерландов, Украина должна привлекать правительственные учреждения и внимание руководителей, чтобы проект был полностью реализованным и успешным.

Начальник отдела комуникаций Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения Яна Подлесная в свою очередь добавила, что МЭРТ создало спецфонд для поддержки стартапов в Украине.

"Министерством экономического развития был создан Фонд поддержки изобретений для развития украинских стартапов для которого выделено 100 млн гривен. В первую очередь для того, чтобы молодежь смогла реализовать свои созданные проекты именно в Украине", - подчеркнула Яна Подлесная.

Как сообщали Українські Новини, Премьер-министр Владимир Гройсман и министр финансов Оксана Маркарова 11 июля дали старт операционной деятельности украинского фонда стартапов, который будет обеспечивать грантовое финансирование компаний с инновационным продуктом на ранней стадии развития.
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