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  • Поджог машины Гонтаревой - искусственный сбор доказательств о якобы ее преследованиях в Украине, - мнение
06 сентября 2019, пятница, 13:46 24
Политика 2019-09-06T13:52:42+03:00
Українські Новини
Поджог машины Гонтаревой - искусственный сбор доказательств о якобы ее преследованиях в Украине, - мнение

Поджог машины Гонтаревой - искусственный сбор доказательств о якобы ее преследованиях в Украине, - мнение

Валерия Гонтарева
Валерия Гонтарева

Череда несчастных случаев с экс-главой Национального банка Валерией Гонтаревой связана с тем, что она хочет просить убежище и таким образом избежать суда в Украине. Такое мнение высказал юрист Андрей Портнов на своем Telegram-канале .

"СМИ написали, что в центре Киева дотла сгорел автомобиль сына Гонтаревой. Так обычно бывает, когда готовишься попросить убежище и формируешь доказательства, что в твоей стране тебе угрожает опасность и тебя туда нельзя выдавать", - предположил Портнов.

Свое мнение по данной ситуации высказал и маркетолог Дмитрий Розенфельд.

"Прочитал у восьмипроцентников, что Гонтареву травят. Подожгли невестке машину, а ее саму чуть не задавили. У меня возникает вопрос - Чтобы что от нее получить? Ответ. Ничего. Думаю, что более вероятный мотив этих событий - это искусственный сбор доказательной базы о преследованиях в Украине и за ее пределами, для подачи заявления о политическом преследовании. Чтобы получить политическое убежище в Великобритании и, таким образом, избежать суда в Украине", - сказал он. 

Как сообщали Українські Новини, в центре Киева дотла сгорел автомобиль невестки Гонтаревой.

Ранее Гонтареву сбило авто в Лондоне

Также Валерия Гонтарева заявляла, что Игорь Коломойский постоянно угрожает ей

Больше новостей о: Валерия Гонтарева Суд Андрей Портнов мнение Дмитрий Розенфельд

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