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06 сентября 2019, пятница, 12:37 1100
Общество 2019-09-06T12:38:55+03:00
Українські Новини
Незаконные стройки “Синергии” в Ирпене снесут, а собственность национализируют, - советник Авакова

Незаконные стройки “Синергии” в Ирпене снесут, а собственность национализируют, - советник Авакова

Незаконно построенные в Ирпене Киевской области жилые дома строительной группы "Синергия" могут быть снесены либо национализированы в счет погашения долгов по налогам, паевым взносам в развитие инфраструктуры, а также вреда, нанесенного экологии города. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Армен Согомонян в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Благодаря нашей работе в течение нескольких лет, работе других активистов, громады Ирпеня, которая большую роль сыграла в этом - наконец-то услышали нас, и в ближайшее время будет принято решение по всем застройкам славноизвестного директора "Синергии" Игоря Оверко", - сообщил Согомонян.

По его словам, в ближайшее время в отношении объектов Оверко и строительной группы "Синергия" будут проведены "аресты, выставлены счета за уничтожение экологии, будут отобраны декларации (на начало строительных работ и о принятии в эксплуатацию - ред.), лицензии (на проведение строительных работ - ред.)".

"Мы заранее приносим соболезнования инвесторам и порядочным людям, которые на последние деньги купили квартиры в этих домах, вас предупреждали несколько лет, что такое может быть. Вы к сожалению нас не слышали. Второй вариант - рассматривается вопрос сноса недостроенных домов. И третий вариант - национализация в счет выставленных долгов по уничтожению экологии, природных ресурсов, налогов, паевого участия, которое, естественно, не оплачивалось",- сообщил советник министра МВД.

Он заверил, что все действия будут осуществлены в рамках закона. Кроме того, по словам Согомоняна, в ближайшее время аналогичные мероприятия будут проводиться с незаконными застройками в Буче и Гостомеле.

Напомним, ранее прокуратура подала иск о незаконности принятого в Ирпене в декабре 2018 года обновленного генерального плана, согласно которому в пойме реки Ирпень должен быть возведен ЖК "Синергия Сити" на 72 дома. Формальным застройщиком выступают структуры депутата Ирпенского горсовета Игоря Оверко (известен тем, что задекларировал на себя 186 квартир), однако по факту, пишут СМИ, стройка является проектом экс-мэра Ирпеня Владимира Карплюка. Застройку планировали проводить на экологически опасном участке.

"Синергия" входит в топ худших застройщиков Ирпеня из-за низкого качества строительства, рискованной схемы финансирования и большого количества недостроенных проектов. В Ирпене уже есть один крупный строительный проект-банкрот, -  ЖК Благодатный, который принадлежит Игорю Вишнякову, бывшему секретарю Ирпенского городского совета, без жилья осталось более тысячи семей.

Ранее также сообщалось, что застройщики в Ирпене избегают уплаты налогов, поскольку по документам осуществляют "совместную деятельность" с инвестором, а не продают ему жилье. Суммы неуплаченных налогов исчисляются сотнями миллионов долларов.

 

 
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