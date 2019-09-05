В ОПЗЖ заявили, что аннулирование лицензии NewsOne является надругательством над свободой слова и демократией

Решение Национального Совета по телевидению и радиовещанию обратится в суд об аннулирование лицензии телеканала NewsOne – это надругательство над Конституцией, свободой слова, демократией и правами украинских граждан. Такое заявление на своем официальном сайте сделала политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь"

"Мы будем добиваться ответственности чиновников нацсовета за нарушение Конституции и Законов Украины, злоупотребление властью и нападение на украинскую демократию. Ушедший в прошлое режим Порошенко ненавидел свободу слова. Прошла власть всегда стремилась подчинить себе независимые СМИ, поставить их на службу своей пещерной нацистской идеологической доктрине", – говорится в заявлении.

Именно поэтому, считают оппозиционеры, предыдущая власть целенаправленно пыталась вводить цензуру, преследовать журналистов и блогеров, покрывать нападения на редакции независимых СМИ.

"Даже после политического поражения режима его самые верные марионетки все еще нападают на украинскую демократию. Прихвостни Порошенко из нацсовета пытаются напоследок хотя бы бросить последний камень в свободу слова в Украине. Конституция Украины (Ст. 15, 34), Закон Украины про информацию (Ст. 2), Закон Украины про телевидение и радиовещание (Ст 4.) гарантирует украинским гражданам право на свободу слова, на свободу выражения своих мыслей и убеждений, открытость, доступность и свободу обмена информацией. Сегодняшнее решение Национальный совет по телевидению и радиовещанию – явное и неприкрытое нарушение этих принципов и норм", – уверенны в партии.

Также в заявлении говорится, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" инициирует обращение в правоохранительные органы для привлечения к уголовной ответственности чиновников нацсовета, позволивших злоупотребление властью, нарушения Конституции и Законов Украины.

"Мы обращаемся к посольствам стран-партнеров, представительству ООН и мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, представительствам международных организаций и международных правозащитных сообществ с призывом дать оценку решением Национального Совета", – подчеркнули оппозиционеры.

Кроме того, в депутаты от этой политической силы намерены инициировать в парламенте полную смену всего состава Национального Совета по телевидению и радиовещанию.

"Нужно перезагрузить этот заповедник ксенофобии, национализма и нетерпимости, согнать с должностей этих надоедливых осенних мух. Оппозиционная платформа – За Жизнь выступает за неукоснительное соблюдение принципов демократии, свободы слова и норм Украинской Конституции. Нацизму, нетерпимости и ксенофобии не должно быть места в Украине. Повторения режима цензуры, "информационных резерваций" и запретов украинское общество не потерпит", – подытожили в "Оппозиционной платформа – За жизнь".