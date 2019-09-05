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  • Глеб Простаков: Когда ахметовские произнесут "свобода слова", вспомните им голосование лишение лицензии телеканала NewsOne
05 сентября 2019, четверг, 20:46 85 Мнение
Политика 2019-09-05T21:00:39+03:00
Українські Новини
Глеб Простаков: Когда ахметовские произнесут "свобода слова", вспомните им голосование лишение лицензии телека

Глеб Простаков: Когда ахметовские произнесут "свобода слова", вспомните им голосование лишение лицензии телеканала NewsOne

Глеб Простаков Фото: МедиаНяня
Глеб Простаков Фото: МедиаНяня

Экс-главред украинского издания "Вести. Репортер" Глеб Простаков на своей странице в Facebook рассказал о том, как члены Нацсовета по телевидению и радиовещанию единогласно проголосовали за обращение в суд по поводу лишения лицензии телеканала NewsOne.

Нет оппозиции - нет и оппозиционности

Сегодня члены Нацсовета по телевидению и радиовещанию единогласно проголосовали за обращение в суд по поводу лишения лицензии телеканала NewsOne.

Среди проголосовавших - Максим Оноприенко, экс-руководитель ахметовского телеканала TV5 в Запорожье. Максима делегировали в Нацсовет еще при Порошенко по квоте Ахметова, оставили его и после смены власти (видимо, под обещание голосовать как надо).

В следующий раз, когда ахметовские произнесут слова "свобода слова", просто вспомните им это голосование. В мелких склоках в банке с пауками между ОБ и Оппоплатформой первые окончательно утратили остатки принципиальности и морали.

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