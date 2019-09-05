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05 сентября 2019, четверг, 19:25 51
СМИ 2019-09-05T19:43:42+03:00
Українські Новини
Newsone обвинял Нацсовет по телевидению в наступлении на свободу слова в Украине

Newsone обвинял Нацсовет по телевидению в наступлении на свободу слова в Украине

Канал NewsOne считает решение нацсовета по телевидению обратиться в суд для лишения телеканала лицензии попыткой введения цензуры.

Об этом говорится в заявлении на сайте канала, передают Українськi Новини.

"NewsOne расценивает решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о применении к телеканалу юридической санкции - обращения к суду с иском об аннулировании лицензии - наступлением на свободу слова в Украине, внедрением цензуры и попыткой новой власти вытеснить все независимые СМИ из теле-радиопространства Украины", - сказано в нем.

В заявлении также сказано, что несмотря на смену власти, украинские СМИ продолжают работать под давлением государственных учреждений.

Канал обвиняет нацсовет в том, что их решение базируется на нарушениях закона.

Кроме того, представители канала подчеркивают, что внеплановая проверка проводилась на выдуманных основаниях.

В заявлении отмечено, что в акте проверки содержится бездоказательное по их мнению обвинение в том, что высказанные мысли ведущих и гостей телеканала NewsOne могут содержать признаки разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.

"В условиях концентрации вертикали властных полномочий в руках одной политической силы, создания монокоалиции в Верховной Раде и неоднократных заявлений представителей новой власти о необходимости решения "проблемы" с независимыми информационными телеканалами, решения Национального совета можно расценивать как шаг к узурпации власти и путь к построению автократического государства, монополизации информационного пространства страны с одной точкой зрения на развитие государства и общества", - говорится в заявлении.

Команда канала заявляет, что намерена отстаивать свои права и права зрителей, они также обратились к украинским и международным государственным органам и общественным организациям с призывом вмешаться в действия нацсовета по телевидению.

Как сообщали Українськi Новини, нацсовет по телевидению намерен просить суд аннулировать лицензию канала NewsOne.

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