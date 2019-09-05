Рабинович назвал ситуацию с лицензией NewsOne расправой над свободой слова

Народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович считает вопрос о вынесении последнего предупреждения и передаче в суд предложения аннулировать телеканалу NewsOne лицензию посягательством на свободу слова. Об этом он заявил в эфире упомянутого телеканала.

"Канал NewsOne судят за высказывания, сделанные гостями. Это значит, что за любое высказывание гостей в прямом эфире, которые никак не контролируются ведущими, телеканалы можно отключить уже завтра. Я не буду цитировать других, а буду отвечать только за свои слова, сказанные в эфире телеканала 06.06.19, за которые его хотят лишить лицензии: "Ми об’єдналися заради миру, зупинимо "тарифний геноцид", відновимо мир на Донбасі, а головне – з нами мільйони українців". Все! Эти слова члены Нацсовета даже постеснялись прочитать на заседании, несмотря на то, что именно с них начинается акт. Они только сказали: "Вы не имеете права употреблять словосочетание "тарифный геноцид", потому что это плохо и тяжело, но это не "тарифный геноцид"!" – возмутился Вадим Рабинович.

Народный депутат считает, что сегодня на наших глазах начинается не просто наступление на свободу слова – начинается убийство журналистики.

"Вдумайтесь! Сегодня, когда эра Порошенко подошла к концу, когда мы выбрали новую власть, нас осуждают за то, что мы говорим, что Порошенко наживался на войне. И это говорит член Нацсовета, которого назначил Порошенко! Это судилище с готовым решением, базирующееся на фактах, которые нельзя натянуть на голову! Они обвиняют нас "в приниженні воїнів" только потому, что мы говорим: на Донбассе идет война. Нельзя говорить "геноцид", потому что у нас "все хорошо"! Быть может, на членов Нацсовета проблема высоких тарифов не распространяется, но всех остальных она касается!" – отметил депутат.

Парламентарий также подчеркнул, что телеканал NewsOne в данный момент является самым популярным, открытым и доступным.

"И если сейчас мы его не защитим, дальше уже нас не ждет ничего хорошего. Они "съедят" все!" – уверен политик.

В любом случае, отметил он, все, что будут говорить на заседании Нацсовета, уже не имеет значения – там все решено.

"Очевидно, что мы идем путем не Штатов или Европы, куда нас якобы ведут. Мы идем путем Северной Кореи и фашистской Германии, где тоже закрывали рты тем, кто якобы непатриотично выступал. Происходящее на заседании – это позор для Украины", – заявил политик.

В связи с этим он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить независимые СМИ.

"Вы – работник медиа в прошлом. Это накладывает на вас большую ответственность. Вы обязаны высказать свою позицию по этому вопросу, и она должна быть на стороне свободы слова, а не сиюминутных интересов", – призвал Вадим Рабинович.

Он также выступил с инициативой провести долгосрочную акцию под названием "Ни дня без NewsOne!"

"В ответ на наступление на телеканал NewsOne предлагаю акцию: "Ни дня без NewsOne!" Постоянно включаем телеканал, поднимаем ему рейтинг – вот это будет здорово, и пусть они "луснут" от злости!" – резюмировал народный депутат.