Глава киевского Минюста Куценко попал в минюстовскийгосреестр должников по выплате алиментов

Согласно данным Единого реестра должников, который ведет Министерство юстиции, начальник Главного территориального управления юстиции в городе Киев Станислав Куценко находится под исполнительным производством по взысканию алиментов.

Взимание алиментов с чиновника происходит на основании решения Голосеевского районного суда Киева. Когда именно чиновник попал в список неплательщиков алиментов в реестре не отображается. Но в данный список попадают лица, которые более чем три месяца уклоняются от оплаты алиментов детям.

При этом, Станислав Куценко неоднократно комментировал важностьоплаты алиментов. В частности, он выступил автором статьи "Чужих детей не бывает: как защитить право ребенка на алименты"."Нет единого способа идеального отцовства, но есть много путей быть хорошими мамой и папой для своих детей. Однако, о добросовестном отцовство не идет и речь, когда видим количество тех, кто уклоняется от уплаты алиментов", – проанализировал катастрофичную ситуацию с уклонением от выплаты алиментов в столице Станислав Куценко.

Также согласно данным сервисаOpendataСтанислав Куценко фигурирует в судебных решениях как должник довольно значительной суммы займа.

В частности,в определении Самарского районного суда Днепропетровска от 27 июня 2019 г. (дело №206/2777/19) говорится о том, что против Стансилава Куценко и его жены был подан иск о взыскании $235 тыс. по займу у физлица. Как следует из судебных материалов, деньги по долговой расписке он одолжил 4 февраля 2016 г. под покупку и ремонт квартиры. Долг Куценко должен был отдать еще 15 ноября 2018 г. Но не сделал этого. Постоянно избегал контактов с кредитором. В суде Станислав Куценко наличие данного долга не отрицал. Сама же квартира записана на его жену, и еще 30 мая 2019 г. была выставлена на продажу.

При этом, возможно, что чиновник нарушил антикоррупционное законодательство. В его имущественной декларации за 2018 г. не указано, что жена Куценко владеет какой-либо квартирой.

Ранее журналисты издания «Контракты» провели расследование относительно создания Станиславом Куценко так называемых Домов юстиции. По мнению журналистов, офлайн Дома юстиции, внедряемые Минюстом – это "не более чем попытка легализовать коррупцию с частными компаниями в нарушение законодательства Украины. Под угрозой "слива" за границу оказались персональные данные украинцев и госреестры (субъектов хозяйствования, недвижимости и др.). А еще это неплохая кормушка для предприимчивых чиновников юстиции".Идею их внедрения с 2016 г., с благословения руководства Минюста, продвигалименно Станислав Куценко.Деятельность Домов юстиции нарушает закон об админуслугах, поскольку ее могут вести только ЦНАП (Центринаданняадмінпослуг). Также по инициативе Куценко Домами юстиции управляла частная компания родом из ОАЭ – VFS Global, которая ранее попадала в скандал вокруг оформления виз для украинцев.

Напомним, чиновник Станислав Куценко баллотировался в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах. В качестве мажоритарщика самовыдвиженца в одномандатном округе Киева он набрал 429 голосов (0,59%).