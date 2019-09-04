МВД назначило начальником Главного управления Нацполиции во Львовской области Виконского

Министерство внутренних дел назначило Василия Виконского начальником Главного управления Национальной полиции во Львовской области. Представление нового начальника состоялось в среду в 14:00, передают Українські Новини.

Представил его руководитель Национальной полиции Сергей Князев.

Виконскому 38 лет, ранее он занимал должности начальника ГУ НП в Хмельницкой области.

С 2003 до 2014 года работал на разных должностях в спецподразделении "Беркут".

Как сообщали Українські Новини, 23 августа Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что намерен уволить руководителей Главных управлений Нацполиции в Житомирской, Львовской, Закарпатской и Запорожской областях.

После этого начальник ГУ НП во Львовской области Валерий Середа был уволен с должности.

В декабре 2016 года Министерство внутренних дел назначило 48-летнего Середу начальником Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Ранее Министерство внутренних дел уволило временно исполняющего обязанности начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области Дмитрия Загарию.