МВД назначило начальником Главного управления Нацполиции во Львовской области Виконского

Министерство внутренних дел назначило Василия Виконского начальником Главного управления Национальной полиции во Львовской области. Представление нового начальника состоялось в среду в 14:00, передают Українські Новини.\r\nПредставил его руководитель Национальной полиции Сергей Князев.\r\nВиконскому 38 лет, ранее он занимал должности начальника ГУ НП в Хмельницкой области.\r\nС 2003 до 2014 года работал на разных должностях в спецподразделении "Беркут".\r\nКак сообщали Українські Новини, 23 августа Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что намерен уволить руководителей Главных управлений Нацполиции в Житомирской, Львовской, Закарпатской и Запорожской областях.\r\nПосле этого начальник ГУ НП во Львовской области Валерий Середа был уволен с должности.\r\nВ декабре 2016 года Министерство внутренних дел назначило 48-летнего Середу начальником Главного управления Национальной полиции во Львовской области.\r\nРанее Министерство внутренних дел уволило временно исполняющего обязанности начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области Дмитрия Загарию.