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04 сентября 2019, среда, 13:15 361
Кабмин 2019-09-04T14:00:02+03:00
Українські Новини
Facebook-пользователи отреагировали на кандидатку в замминистра МОЗ Младлену Качурец: Зашквар. Надо поднимать

Facebook-пользователи отреагировали на кандидатку в замминистра МОЗ Младлену Качурец: Зашквар. Надо поднимать медиков

Экс-советница Ульяны Супрун Младлена Качурец, которую связывают с лоббизмом и коррупционными схемами в МОЗ, может стать заместителем министра здравоохранения в нынешнем составе правительства. Об этом на facebook-странице написал Виктор Сысоенко, сотрудник Одесской областной клинической больницы, советник ЮНЕСКО со ссылкой на данные Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК).

Он сообщил, что Младлена Качурец была правой рукой бывшего заместителя министра Александра Линчевского, советницей и юристкой Ульяны Супрун. Вместе с Линчевским и Инной Совсун из Минобразования Качурец "крышевала образовательные схемы", координировала рейдерские захваты Национального медуниверситета им. Богомольца и Одесского медуниверситета. Кроме того, она лоббировала аттестацию лекарств, международные протоколы и осуществляла юридическое сопровождение скандального "международного" тестирования студентов ЕГКИ и ІFOM.

Информация о возможном назначении Мадлены Качурец заместителем министра вызвала широкий резонанс в медицинском сообществе, за несколько часов с момента публикации пост Виктора Сысоенко собрал сотню комментариев.

"Информация не полная, там за ней есть много интересного)) если будет назначена, будем подымать медицинскую общественность", — пишет Геннадий Маркевич.

"Нужно поднимать врачебное и студенческое общество. Добьют отрасль до гробовой доски..., — пишет Инна Березюк. — Я знаю думку міністра - вона не піде проти спільноти. Можеш передати Младені - хай валить добровільно".

"Имела с ней дело. Личный юрист Супрун! Помогала в рейдерстве НМУ", — вспоминает ректор университета Екатерина Амосова.

"Да это же просто кошмар", — пишет Лариса Гунина.

"Зоряні співчуваю. Я ту кухню знаю - як людей на посади заводять й які хороводи за чим стоять", — пользователь Kostyantin Naduty.

"Младлена - це просто зашквар якийсь... Потрібно піднімати усіх!" — Сергей Антонов.

"З такими кадрами ми не те що медичне страхування,а земську медицину не побудуємо", — комментирует Юрий Шеремета.

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