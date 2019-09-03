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  • Платформа Бойко предложит альтернативный законопроект по отмене неприкосновенности, - Левочкин
03 сентября 2019, вторник, 20:11 38
Политика 2019-09-03T20:12:27+03:00
Українські Новини
Платформа Бойко предложит альтернативный законопроект по отмене неприкосновенности, - Левочкин

Платформа Бойко предложит альтернативный законопроект по отмене неприкосновенности, - Левочкин

Сергей Левочкин. Фото: lovochkin.org
Сергей Левочкин. Фото: lovochkin.org

"ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ" предложит альтернативный законопроект по отмене депутатской неприкосновенности. Об этом заявил депутат от "ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ" Сергей Левочкин, сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

Он подчеркнул, что проголосованный сегодня законопроект об отмене депутатской неприкосновенности содержит ряд недостатков как по сути, так и по процедуре принятия, поэтому оппозиционеры его не поддержали.


"Законопроект был подготовлен экс-президентом Петром Порошенко еще несколько лет назад, и мы сразу заявили ряд критических замечаний", – отметил оппозиционный политик.

"Конечно, мы поддерживаем то, что неприкосновенности не должно ни у депутатов, ни у президента, ни у судей. Все должны быть равны перед законом. В то же время нужно понимать, что практика организации политически мотивированных дел против оппозиции, которая была при прошлой власти, может сохраниться через политическое влияние на народных депутатов, которое будет осуществляться с помощью правоохранительных органов", – подчеркнул Сергей Левочкин.

"Кроме того, этот законопроект был принят с процедурными нарушениями. Поэтому сейчас мы будем идти двумя путями. Первый – это его отмена в Конституционном Суде. Второй – мы предложим Верховной Раде новый законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, который предусматривает отмену неприкосновенности за уголовные правонарушения. Все, что касается политической деятельности, а к такому, к сожалению, могут относиться и отдельные уголовные дела, которые возбуждались против народных депутатов по политическим мотивам, – это должно быть исключено", – сказал парламентарий.

Он также отметил, что сейчас приоритетными для Верховной Рады должны быть вопросы мира и развития экономики.

"От того, есть неприкосновенность у депутатов и президента или нет, у людей в кошельках и холодильниках не прибавится. Народным депутатам нужно работать над тем, чтобы людям лучше жилось, а не заниматься пиаром на вопросе неприкосновенности", – резюмировал Сергей Левочкин.

Он напомнил, что народные депутаты от "ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ" уже внесли десятки законопроектов, принятие которых позволит решить насущные проблемы людей.
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