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03 сентября 2019, вторник, 16:11 496
Политика 2019-09-03T17:18:03+03:00
Українські Новини
Пока НАБУ занимается "Роттердам+", Коломойский зарабатывает на госкомпании, - СМИ

Пока НАБУ занимается "Роттердам+", Коломойский зарабатывает на госкомпании, - СМИ

Пока НАБУ занимается сфабрикованным делом "Роттердам+", Игорь Коломойский построил преступную схему в "Центрэнерго" и зарабатывает на госкомпании. Об этом говорится в материале интернет-издания "Главком" "Наступление Коломойского. Почему антикоррупционные органы помогают олигарху?". 

Автор отмечает, что в настоящее время НАБУ показательно занимается делом "Роттердам+", преследуя членов НКРЭК", которые в 2016 году ввели методику формульного ценообразования. Хотя, по мнению большинства экспертов, дело не имеет судебной перспективы.

"НАБУ активно прорабатывает членов НКРЭКУ, которые утвердили формулу "Роттердам+".

"Подозрения" предъявлены шести лицам, одному из бывших членов НКРЭКУ, главе компании "Оператор рынка" Владимиру Евдокимову, арестовали и выпустили под залог в 2 млн грн. Но основная охота продолжается на экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка", - говорится в материале.

В то же время правоохранители игнорируют факт выстраивания Игорем Коломойским преступной схемы в госкомпании "Центрэнерго", над которой он установил контроль. Госпредприятие недавно отказалось от закупок украинского угля в пользу российского, которое "Центрэнерго" покупает у компании, связанной с олигархом.

"Что не мешает самому Коломойскому установить контроль над государственной генерирующей компанией "Центрэнерг" и поставлять туда российский уголь по цене выше любого "Роттердам+". Как сказал в одном из телеэфиров на "Эспрессо" эксперт Борис Кушнирук: "НАБУ и ГБР становятся исполнителями Коломойского, дела, которые они рассматривают, причастны к его интересам. Они делают эти услуги". Возникает два вопроса: зачем Коломойскому это надо и почему вновь правоохранительные органы настолько толерантны?", - говорится в статье.

Недавно СМИ обнародовали информацию, что госкомпания "Центрэнерго" подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с неизвестной бориспольской фирмой "Нефть Форс", основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват". Впоследствии Независимый профсоюз горняков Украины обратился к исполняющему обязанности председателю СБУ Ивану Баканову с просьбой проверить информацию о закупке госпредприятием "Центрэнерго" угля с оккупированных районов Донбасса.

"Если верить релизам самого "Центрэнерго", то речь идет о 1970 грн за тонну. Это при том, что даже из США его можно привезти за 1900 грн за тонну. А по формуле "Роттердам+" украинские шахты должны были его продавать по 1740 грн за тонну. Подчеркиваю - "Центрэнерго" государственная компания! И если фирмы Коломойского поставляют российский уголь по цене 2000 грн за тонну, а покупают электроэнергию по 1,30 грн кВт-час (при себестоимости 1,50 грн кВт-час), то это означает, что всех нас как совладельцев государственного имущества грабят. При этом делают это дважды: первый раз когда продают сырье по завышенной цене; второй - когда купают его продукцию значительно ниже себестоимости", - написал на своей странице в Facebook заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

Напомним, политолог Петр Олещук предложил народным депутатам создать в Верховной Раде временную следственную комиссию для расследования скандала вокруг госкомпании "Центрэнерго". По его мнению, этот скандал бросает тень на представителей новой власти, к которой Игорь Коломойский близок.
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