подписаться на рассылку
25 25.35
27.4 28
˟
03 сентября 2019, вторник, 15:27 612
Lifestyle 2019-09-03T15:33:25+03:00
Українські Новини
Жительница Багамских островов укрыла в своем доме почти 100 собак от урагана "Дориан"

Жительница Багамских островов укрыла в своем доме почти 100 собак от урагана "Дориан"

На Багамских островах девушка спасла от урагана 97 собак Фото:Facebook/Chella Phillips
На Багамских островах девушка спасла от урагана 97 собак Фото:Facebook/Chella Phillips

Шелла Филлипс, жительница Багамских островов, которые в данный период охватил катастрофический ураган "Дориан", спасла 97 собак от катастрофы.

"97 собак у меня дома, 79 из них сидят в моей спальне. Последняя ночь была настоящим сумасшествием, животные постоянно ходят в туалет, но, по крайней мере, они уважают мою кровать — никто из них не посмел запрыгнуть на нее", — поделилась в своем Фейсбуке спасительница животных.

 

Сейчас девушка заботится о животных настолько, насколько ей позволяют обстоятельства. Для того, чтобы отвлечь собак от трагедии по максимуму, она включила в доме музыку, мультфильмы, также в доме, пока было электричество - работал кондиционер.

Не обошлось и без определенных неудобств. Шелла отмечает, что собаки постоянно ходят в туалет, однако проявляют особую внимательность и толлерантность, и не запрыгивают на кровать девушки.  

Также она рассказала, что между собаками не возникало никаких конфликтов, ведь "все они братья и сестры по несчастной уличной жизни".

"Под моей кроватью". Фото: Facebook/Chella Phillips

"Они непохожи на эгоистичных людей, который просто прошли мимо них и оставили там умирать. Каждый из них заслуживает уютный дом, я умоляю вас помочь им. Мое сердце разрывается, что я оставила так много животных на улице просто потому, что больше мой дом не вместит! Пожалуйста! Молюсь за остальные острова, которые потерпели сокрушительный урон. Не понимаю, как не только собака — любое живое существо — могло выжить на улице. Переживаю за них всем сердцем", — пишет Шелла.

На данный момент люди, которым небезразличны судьба животных-жертвуют Филлипс деньги (на данный момент — почти $3 тыс.), некоторые начали приносить ей переноски для собак сразу, как только ураган немного успокоился.

Как сообщали Українські Новини, ураган "Дориан" в Атлантическом океане усилился до пятой (максимальной) категории по шкале Саффира — Симпсона.

Кроме того, американский президент Дональд Трамп отменил свой официальный визит в Польшу из-за приближающегося урагана "Дориан", и вместо этого в субботу играл в гольф.

Также, 2 сентября в американском штате Южная Каролина из-за приближающегося урагана "Дориан" планировалось эвакуировать 830 тысяч жителей прибрежных зон.

Больше новостей о: Животные Катаклизмы Ураган "Дориан"

Архив
Новости
Население увеличило скупку валюты до $97 млн в августе 15:28
Если примут законопроект №9035, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку может стать монополистом, - президент ассоциации Елизавета Ревило 15:24
Труба предупредил Порошенко, что применит к нему силовой привод, как только депутатов лишат неприкосновенности 15:15
"Метинвест" вошел в топ-20 самых успешных украинских брендов, - СМИ 15:07
НАБУ будет расследовать злоупотребления АРМА при выборе управляющего резиденцией "Межигорье" 14:55
больше новостей
ГБР открыло дело против Парубия 07:00 Документ
Анастасия-Кристель Домани. Фото: Facebook/ Анастасия Кристель Домани
Девушку-трансгендера удерживали против воли в одном из киевских отделений ПриватБанка 16:54
КБ "Южное" показало зрелищное видео испытаний космической ракеты "Циклон-4" 13:24
Сын Владимира и Елены Зеленских пошел в первый класс. Фото: .instagram.com/olenazelenska_official
Сын Зеленского Кирилл сегодня пошел в 1 класс 10:23
Фарион нашла 9 ошибок в посте нового министра образования и обещает рассказывать о них лекции студентам 10:11
больше новостей
Зеленский заявил, что "мы всех победим...а если нет...то нет" 15:23
Депутат Власенко: заседание Комитета ВРУ, где рассматривается законопроект об отмене адвокатской монополии, незаконно 10:53
Фарион нашла 9 ошибок в посте нового министра образования и обещает рассказывать о них лекции студентам 10:11
ГБР открыло дело против Парубия 07:00 Документ
Россия начала председательствовать в Совбезе ООН 09:04
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok