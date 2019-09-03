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  • В новую службу финрасследований не должны попасть скомпрометированные кадры из Нацполиции, - Маси Найем
03 сентября 2019, вторник, 11:24 848
Политика 2019-09-03T13:00:02+03:00
Українські Новини
В новую службу финрасследований не должны попасть скомпрометированные кадры из Нацполиции, - Маси Найем

В новую службу финрасследований не должны попасть скомпрометированные кадры из Нацполиции, - Маси Найем

Ликвидация экономического подразделения Национальной полиции не должна стать простой заменой названия, где останутся старые кадры.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат, партнер юридической компании "Миллер" Маси Найем.

"У меня есть инсайд, что хорошая новость для бизнеса вскоре начнет плохо пахнуть. Сегодня экономическое подразделение в Национальной полиции ликвидировали. Среди коллег в нашей компании, да и вообще – на юридическом рынке нет ни одного, кто бы поставил под сомнение тот тезис, что это экономическое подразделение было самым беспредельным по отношению к бизнесу. Ликвидировали – хорошо. Но. Заместителем начальника управления является Евгений Шевцов. Сегодня А. Аваков сказал, что новый орган – "служба финансовых расследований станет аналитическим центром, привлечет лучшие кадры из всех ведомств". Это подтверждает мой инсайд, что в новый орган может перебежать Шевцов", - заявил Найем.

Он напомнил, что Шевцов является фигурантом ряда журналистских расследований. В частности, "Украинской правды", "Бигус.Инфо" и "Радио Свобода". Также адвокат подчеркнул, что Шевцов и его подчиненные оказывают давление на профессора Валерия Иванова, и переназначение полицейского в новую службу будет негативно воспринято международными организациями, с которыми сотрудничает профессор.

"Надеюсь, премьер-министр Алексей Гончарук достаточно мудрый и не допустит, чтобы простая смена названия заменила глубокий смысл ликвидации этого подразделения", - резюмировал Маси Найем.

Напомним, 2 сентября Кабинет министров на первом заседании ликвидировал Департамент защиты экономики Национальной полиции. Как сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, полиция не должна вмешиваться в деятельность бизнеса. А, по мнению министра МВД Арсена Авакова, в стране должен быть создан единый орган для борьбы с экономическими преступлениями. 

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