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02 сентября 2019, понедельник, 23:15 28
Общество 2019-09-02T23:15:35+03:00
Українські Новини
В московском СИЗО приняли передачи для украинских моряков и политзаключенных

В московском СИЗО приняли передачи для украинских моряков и политзаключенных

Передача украинским политзаключенным. Фото: Роман Цимбалюк/Фейсбук
Передача украинским политзаключенным. Фото: Роман Цимбалюк/Фейсбук

Сегодня, 2 сентября, в СИЗО "Лефортово" в Москве (Россия) приняли передачи для 24 украинских моряков и 8 политзаключенных. Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк на своей странице в Facebook.

Так, журналист сообщил, что в СИЗО приняли передачи для Романа Сущенко, Евгения Панова, Алексея Сизоновича, Николая Карпюка, Владимира Балуха, Павла Гриба, Станислава Клыха и Александра Кольченко. О местонахождении Олега Сенцова неизвестно.

Передача украинским политзаключенным. Фото: Роман Цимбалюк/ФейсбукПередача украинским политзаключенным. Фото: Роман Цимбалюк/Фейсбук

"Сегодня обошлось без больших и уже "фирменных" именных зеленых сумок - передачки невелики. Хотелось бы, чтобы не было необходимости вообще снова упаковывать их", - написал Цимбалюк.

Как сообщали Українські Новини, нескольких украинских политзаключенных перевели в московское СИЗО "Лефортово". Там находятся Станислав Клых, Николай Карпюк, Александр Кольченко, Владимир Балух и Роман Сущенко. 

Ранее росСМИ сообщали, что украинских моряков вывезли из московского СИЗО.

Также Лефортовский районный суд Москвы (Россия) продлил арест 24 украинских пленных моряков до 24 октября.

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