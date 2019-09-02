Агрохолдинг МХП Юрия Косюка инвестировал в программы по охране окружающей среды 826 млн гривен за 3 года

Агроиндустриальный холдинг МХП известного украинского бизнесмена Юрия Косюка занял лидирующие позиции среди крупнейших агропроизводителей Украины по объемам инвестиций в природоохранные, ресурсосберегающие и экологические проекты. Объем капитальных инвестиций МХП в эти направления за три года достиг 826 млн грн - это один из самых высоких показателей в украинской аграрной отрасли.

Результаты исследования опубликованы на агропортале Latifundist.

"Полученные данные дают основание говорить о том, что в отрасли есть костяк ответственных холдингов, которые развивают свои экологические программы и ежегодно инвестируют миллионы гривень в защиту окружающей среды. Экологические мероприятия включают в себя и строительство биогазовых установок и очистных сооружений, и мероприятия по энергосбережению и уменьшению вредных выбросов и т.д.", - сообщают авторы исследования и отмечают, что лишь 7 из 17 крупных агрокомпаний, опрошенных в рамках проекта, смогли предоставить информацию о своих проектах по охране окружающей среды.

"Вертикальноинтегрированная компания "Мироновский хлебопродукт", специализирующаяся на производстве курятины и выращивании зерновых, за последние три года направила 826 млн грн капитальных инвестиций в экологические проекты. В частности, в биогазовые установки компания вложила 781 млн грн, в цеха утилизации побочных продуктов производства - 40,5 млн грн, в очистные сооружения - 4 млн грн", - отмечают авторы исследования.

В МХПработают 15 штатных экологов, на каждом производственном объекте Группы определен ответственный за охрану окружающей среды. Все профильные сотрудники прошли курсы повышения квалификации в Государственной экологической академии последипломного образования и управления при Министерстве экологии и природных ресурсов, получив соответствующие сертификаты.В течение последних трех лет МХП публикует нефинансовую отчетность в области устойчивого развития по стандарту GRI, разработал и внедрил на всех предприятиях Группы Экологическую политику.

Авторы опубликованного исследования обращают внимание на создание в МХП замкнутых систем переработки отходов птицеводческих и зерноперерабатывающих фабрик, которые впоследствии превращаются в газ, электроэнергию и топливные брикеты.

Например, птицефабрики холдинга перерабатывают смесь помета с подстилкой, сточные воды, биологические отходы и силос для производства биогаза. Эта технология используется на предприятии МХП "Орель-Лидер" в Днепропетровской области. Его биогазовая установка мощностью 5,5 МВт, созданная с привлечением 15 млн евро финансирования от ЕБРР, отмечена премией "ЭКО transformation-2018" за инновационный подход к утилизации отходов. Аналогичная технология переработки органических отходов лежит в основе строящегося на базе "Винницкой птицефабрики" второго биогазового комплекса в структуре МХП суммарной мощностью 24 МВт - он может стать крупнейшим комплексом в Европе, работающим на курином помете.

На "Мироновском заводе по изготовлению круп и комбикормов" разработали технологию, позволяющую перерабатывать отходы зернового производства в топливные брикеты для твердотопливных котлов. Вскоре это решение может быть масштабировано на все предприятия агрогруппы МХП, у которых образуются отходы зернопереработки.

Внедрение экотехнологий и ресурсосберегающих инновационных решений позволяет холдингу снижать не только затраты энергии на производство единицы продукции, но и экологическую нагрузку на окружающую среду.