Сегодня Зеленский встретится с руководством Рады, Кабмина и правоохранительных органов

В понедельник, 2 сентября, Президент Владимир Зеленский проведет встречу с руководством Верховной Рады, Кабинета Министров и правоохранительных органов.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента, передают Українськi Новини.

Согласно ему, начало встречи запланировано на 12:00.

Тема встречи не сообщается.



Как сообщали Українськi Новини, 29 августа Верховная Рада 9-го созыва вступила в полномочия и открыла 1-ю сессию.

Рада ночью проголосовала отмену депутатской неприкосновенности.

В тот же день было избрано новое руководство Рады и назначен новый состав Кабмина.

Также Владимир Зеленский назначил Руслана Рябошапку генеральным прокурором, за назначение которого ранее проголосовали 312 депутатов при минимально необходимых 226.

Тем временем Зеленский предлагает Раде сократить количество депутатов Рады с 450 до 300.

Также Зеленский предлагает Верховной Раде лишать депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование. Согласно законопроекту, депутатские полномочия будут прекращены в случае неперсонального голосования, если суд подтвердит этот факт.