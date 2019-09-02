Сегодня Зеленский встретится с руководством Рады, Кабмина и правоохранительных органов

В понедельник, 2 сентября, Президент Владимир Зеленский проведет встречу с руководством Верховной Рады, Кабинета Министров и правоохранительных органов.\r\nОб этом говорится в сообщении Офиса Президента, передают Українськi Новини.\r\nСогласно ему, начало встречи запланировано на 12:00.\r\nТема встречи не сообщается.Как сообщали Українськi Новини, 29 августа Верховная Рада 9-го созыва вступила в полномочия и открыла 1-ю сессию.\r\nРада ночью проголосовала отмену депутатской неприкосновенности.\r\nВ тот же день было избрано новое руководство Рады и назначен новый состав Кабмина.\r\nТакже Владимир Зеленский назначил Руслана Рябошапку генеральным прокурором, за назначение которого ранее проголосовали 312 депутатов при минимально необходимых 226.\r\nТем временем Зеленский предлагает Раде сократить количество депутатов Рады с 450 до 300.\r\nТакже Зеленский предлагает Верховной Раде лишать депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование. Согласно законопроекту, депутатские полномочия будут прекращены в случае неперсонального голосования, если суд подтвердит этот факт.