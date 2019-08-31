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31 августа 2019, суббота, 08:00 460
Кабмин 2019-08-31T08:02:31+03:00
Українські Новини
Новый министр образования Новосад не имеет полного высшего образования

Новый министр образования Новосад не имеет полного высшего образования

Анна Новосад. Фото: facebook.com/anja.novosad
Анна Новосад. Фото: facebook.com/anja.novosad

29-летняя Анна Новосад стала министром образования и науки Украины. В новом правительстве Алексея Гончарука она заняла должность Лилии Гриневич. 

В Верховную Раду министр прошла от "Слуги народа", в партийном списке занимала 50 номер. Чтобы возглавить министерство науки Анне пришлось отказаться от депутатских амбиций. Впрочем, еще накануне оглашения ее имени в министерских списках вице-премьера Алексея Гончарука Новосад заявляла о желании возглавить Минобразования и науки. К слову, девушка работала здесь начиная с 2014 года: была советником при министре образования Сергее Квите (2007-2014). Со временем Новосад стала генеральным директором директората стратегического планирования и евроинтеграции Министерства образования и науки Украины. 

Она бегло говорит на английском и немецком языках. Училась в Украинском гуманитарном лицее при КНУ имени Т.Шевченко. Получала диплом бакалавра политологии в Национальном университете Киево-Могилянская академия (НаУКМА), обучение в магистратуре в НаУКМА Новосад не продолжала. "Бакалавриат — это первый, базовый уровень высшего образования, магистратура — второй).

Новосад также получила степень магистра европейских студий в нидерландском Маастрихтском университете. Новоизбранный министр также стипендиат Фонда Открытого Общества.

Девушка родилась в городе Ладыжин Винницкой области. Была участником украинско-канадской парламентской программы. С 2012 по 2013 год проходила стажировку в аналитических центрах Чехии и Испании. На странице Новосад в Facebook указан опыт работы в парламенте Канады.

На днях она встретится с министром Лилией Гриневич, чтобы перенять дела.

Как сообщали Українські Новини, министр образования Анна Новосад ездит на Toyota Yaris, не имеет своего жилья и получила 754 тыс. гривен за год.

29 августа Верховная Рада назначила новый состав Кабинета Министров.

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