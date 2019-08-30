Комплексная термосанация, которую провели в школе №263, позволяет экономить до 50% тепла, - Кличко

Программа комплексной термосанации, которую город внедряет в школах и детсадах, уже доказала свою эффективность. Так как позволяет экономить до 50, а иногда и 60 процентов тепла и оплаты за него. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время проверки работ по термосанации школы № 263 имени Евгения Коновальца в Деснянском районе столицы, сообщает пресс-служба Виталия Кличко.

Учебное заведение рассчитано на 930 учеников. Сегодня в нем заканчиваютремонтные работы фасада. Также за средства государственного и местного бюджетов осуществляют термосанацию здания. Всего на комплекс работ выделили около 33 миллионов гривен.

"Построена эта школа 32 года назад. С тех пор ремонта в ней не делали. И это была одна из самых холодных школ города, - отметил мэр. - На сегодняшний день здесь полностью заменили окна, сделали утепление наружных стен и замену кровли. Кроме этого, в 2019 году в школе планируют заменить на энергосберегающие все двери, утеплить цоколь здания и реконструировать систему вентиляции. Также на финальном этапе косметические ремонты в трех классах "Новой украинской школы". На это город выделил 260 000 гривен. Школа получила парты, мягкую мебель, шкафы, персональные компьютеры, дидактические материалы. Также, в частности, на ремонт холла и туалет предоставили еще 1000000 гривен", - подчеркнул мэр столицы.

Он отметил, что в этом году город хорошо подготовился к новому учебному году.

"В школах и детских садах, там где это было необходимо, осуществили ремонт. Закупили новое оборудование. В этом году на подготовку учебных заведений город выделил 2,5 миллиарда гривен. Еще 5 лет назад эта сумма составляла 120 000 000. Всего на сферу образования в этом году в бюджете столицы предусмотрели почти 18000000000 гривен ", - заявил Кличко.

Он также подчеркнул, что за последние 4 года в столице построили или полностью реконструировали 8 школ и 26 детсадов, которые отвечают самым современным требованиям образования европейского уровня. А 2 сентября в Киеве откроют новую, энергоэффективную и "умную", школу в Днепровском районе на улице Хорольской.