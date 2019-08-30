Когда политик начинает вмешиваться в цену, это приводит к неэффективности, коррупции и популизму, - премьер-министр о регулировании цен на энергоносители

Правительство не должно вмешиваться административными решениями в ценообразование, даже на энергоносители. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, общаясь с журналистами в Киеве в пятницу, пишет Интерфакс. \r\n"Когда политик начинает вмешиваться в цену, это приводит к неэффективности, коррупции и популизму", - подчеркнул премьер, отвечая на вопрос о ценах на газ для населения, который долгое время был спорным в отношениях между прошлым кабинетом министров и Международным валютным фондом.\r\nПо его словам, если какая-то часть населения не справляется с рыночной ценой, государство должно помочь.\r\n"Вплоть до того, чтобы оплатить за нее стоимость этого ресурса", - сказал Гончарук.\r\nПодытоживая, он отметил, что цифры в получаемых гражданами платежках, конечно, являются проблемой правительства, и оно будет предпринимать меры, чтобы все, кто нуждается, получали помощь государства, однако без возврата к административному регулированию цен.\r\nНапомним, в последнее время ряд политиков неоднократно выступали с предложением об использование инструментов ручного ограничения цен на энергетических рынках.