подписаться на рассылку
25 25.35
27.55 28.3
˟
  • Главная
  • Новости
  • Политика
  • Когда политик начинает вмешиваться в цену, это приводит к неэффективности, коррупции и популизму, - премьер-министр о регулировании цен на энергоносители
30 августа 2019, пятница, 14:45 945
Политика 2019-08-30T14:45:58+03:00
Українські Новини
Когда политик начинает вмешиваться в цену, это приводит к неэффективности, коррупции и популизму, - премьер-ми

Когда политик начинает вмешиваться в цену, это приводит к неэффективности, коррупции и популизму, - премьер-министр о регулировании цен на энергоносители

Правительство не должно вмешиваться административными решениями в ценообразование, даже на энергоносители. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, общаясь с журналистами в Киеве в пятницу, пишет Интерфакс. 

"Когда политик начинает вмешиваться в цену, это приводит к неэффективности, коррупции и популизму", - подчеркнул премьер, отвечая на вопрос о ценах на газ для населения, который долгое время был спорным в отношениях между прошлым кабинетом министров и Международным валютным фондом.

По его словам, если какая-то часть населения не справляется с рыночной ценой, государство должно помочь.

"Вплоть до того, чтобы оплатить за нее стоимость этого ресурса", - сказал Гончарук.

Подытоживая, он отметил, что цифры в получаемых гражданами платежках, конечно, являются проблемой правительства, и оно будет предпринимать меры, чтобы все, кто нуждается, получали помощь государства, однако без возврата к административному регулированию цен.

Напомним, в последнее время ряд политиков неоднократно выступали с предложением об использование инструментов ручного ограничения цен на энергетических рынках.

Больше новостей о: Правительство Алексей Гончарук

Архив
Новости
Зеленский предлагает Раде сократить количество депутатов Рады с 450 до 300 16:42
Гонтареву сбил автомобиль в Лондоне 16:23
Комплексная термосанация, которую провели в школе №263, позволяет экономить до 50% тепла, - Кличко 16:23
Гладковский сплагиатил у Портнова текст судебного иска, - адвокат 16:12 Документ
Министр экономики Милованов задекларировал квартиру в США 16:11
больше новостей
Новый премьер Гончарук ездит на модном Jaguar, хотя живет в съемной квартире 20:13
Верховная Рада
Первый день Рады: Рябошапка назначен Генпрокурором 23:40 Обновляется
Премьер Гончарук анонсировал увольнения неэффективных руководителей госорганов 20:03
Тищенко не смог ответить на вопрос об Иловайской трагедии и обиделся на журналистку 11:13
Сюмар и Шуфрич. Скриншот телетрансляции заседания парламента
Сюмар обнималась в Раде с Шуфричем, назначение которого в комитет по свободе слова ранее назвала "плевком в глаза" 18:27
больше новостей
Сюмар и Шуфрич. Скриншот телетрансляции заседания парламента
Сюмар обнималась в Раде с Шуфричем, назначение которого в комитет по свободе слова ранее назвала "плевком в глаза" 18:27
Рада назначила министром инфраструктуры Криклия 02:04
Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко снял в банке $340 млн в последний месяц президентства 20:39 Документ
Новый премьер Гончарук ездит на модном Jaguar, хотя живет в съемной квартире 20:13
"Днипроолия" заявляет о рейдерском захвате завода турецкими инвесторами 18:05
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok