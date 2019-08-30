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30 августа 2019, пятница, 10:53 59
Силовые структуры 2019-08-30T12:45:04+03:00
Українські Новини
НАБУ подозревает замминистра экологии Вакараша в недекларировании дома

НАБУ подозревает замминистра экологии Вакараша в недекларировании дома

Виктор Вакараш. Фото: канал 24
Виктор Вакараш. Фото: канал 24

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило заместителю министра экологии и природных ресурсов Виктору Вакарашу о подозрении в недекларировании дома и земли.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"О подозрении сообщили Вакарашу", - сказал он.

Ему сообщили о подозрении по статье 366-1 Уголовного кодекса.

В то же время НАБУ не называет фамилию замминистра.
По данным бюро, он не задекларировал пользование домом (556,4 кв. м) и земельным участком (0,1607 га) за 2015 и 2016 годы.

Собственником этой недвижимости является близкий родственник чиновника.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ открыло дело на Гладковского из-за недекларирования 1,3 млн гривен.

Замминистра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак был задержан при получении взятки в 480 тысяч долларов, при этом это был первый взнос, всего Грымчак потребовал за свои услуги от одного из застройщиков 1,1 миллиона долларов.

 

 

 

 

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