Уже сегодня экс-чиновники займутся "якбитологией", - Карасев

"Как только закроются за экс-чиновниками двери правительства, сразу же откроются двери студий телеканалов, где эти самые экс-чиновники будут заниматься популярной "якбитологией": "якби то" у меня было больше полномочий или "якби то" у нас было больше ресурсов - мы бы "ого-го". Такое мнение высказал известный политолог Вадим Карасев на своей странице в социальной сети Facebook.

В качестве примера Карасев привел бывшего министра Владимира Омеляна, деятельность которого, по его мнению, вызывает много вопросов. Так, комментируя пост экс-министра о "том, что не удалось" и заявление о том, что после выхода монополиста из-под влияния Министра инфраструктуры она, в отличии от других "не росла", политолог написал:

"Я спросил у специалистов, все ли так действительно плохо у Укрзализныци как говорит Омелян. Или это в нем просто играет обида на Гройсмана, который собственно и взял УЗ под крыло Кабмина. Мне ответили вопросом: "А если бы c финансами все было плохо – смогла бы УЗ занять на внешних рынках 500 млн евро, в то время как другие предприятия сидят "на подсосе" у госбюджета?" Ну и почти напрямую сказали, что результаты скорее стали возможны именно "благодаря" тому, что министр не имел к железной дороге никакого отношения.

Слушая их – помните, что после драки махать руками может любой. Но какое это имеет значение, если на ринг уже вышли новые бойцы, и следить за их выступлением – гораздо интереснее, чем выслушивать басни сбитых летчиков", – заключил Вадим Карасев

Как ранее сообщали СМИ – "Укрзалiзниця" получила от продажи металлолома 348 млн грн, что на 5 млн грн превышает ожидаемую стоимость.

Также, по словам главы правления предприятия Евгения Кравцова в 2020 году Укрзалiзниця планирует начать передачу в концессию первые вокзал.