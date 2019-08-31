Осень начнется жарой до +33 и дождливым фронтом: синоптик дала прогноз на выходные, День знаний и неделю

После аномально жаркого лета и немного менее жаркого его окончания в Украину наконец придет долгожданная прохлада.

Об этом в своем метеоблоге сообщила синоптик Наталка Диденко, передают Українські Новини.

"Лето заканчивается, осень уже с чемоданами стоит в тамбуре и весело улыбается, ожидая встречи с нами. Нынешняя смена сезонов пройдет незаметно, ведь конец лета уже показывает пожелтевшими листьями и свежими ночами, что осень таки будет. А осень тихо и скромно возьмет властную булаву и сядет в свое кресло из бархатцев, георгинов и вечных петуний", - написала Диденко.

По ее словам, в Украине до конца недели синоптическую ситуацию будет определять антициклон, область высокого атмосферного давления. Везде будет сухо, ясно и солнечно. Локальные грозовые дожди возможны в Карпатах и ​​в Прикарпатье, а также над Севером (кроме Сумской области в субботу) в субботу-воскресенье есть вероятность локального дождя с грозой.

Карта: Метеоблог главного синоптика страны Источник: www.wxcharts.com

Такой длительный период сухой погоды усиливает пожарную опасность, поэтому следует быть очень внимательными и осторожными с огнем.

Также чрезмерная сухость мешает новым посевам, а люди с сердечно-сосудистыми недугами могут чувствовать себя некомфортно вследствие доминирования высокого атмосферного давления.

"Штиль или слабый ветер способствует зависанию вредных примесей в воздухе, особенно в крупных городах. Однако в целом такая погода радует красивыми пейзажами, созревшими арбузами, помидорами и роскошными астрами", - пишет синоптик.

В ближайшие дни будет преобладать восточный и северо-восточный ветры.

Температура воздуха в ночные часы + 12 + 18 градусов, в течение дня + 24 + 28 градусов. На юге и в западных областях ожидается жара, максимально + 26 + 32 градуса.

1 сентября высокая температура воздуха снова восстановится во всех областях Украины.

С понедельника, 2 сентября, жаркая воздушная масса охватит большинство областей, в течение дня ожидается + 25 + 33 градуса.

Следующая неделя также будет сухой и солнечным во всех частях Украины. И только 7 сентября, в субботу, атмосферный фронт принесет дожди с грозами.

В Киеве до конца недели и на следующей неделе будет господствовать сухая воздушная масса, дожди маловероятны. Только 31 августа, а особенно 1 сентября, есть вероятность локального дождя с грозой.

Карта: Наталка Диденко/Фб

Дожди с грозами возможны в столице 7 сентября.

Температура воздуха существенно не изменится. Она будет колебаться в пределах 23 + 29 градусов.

В начале следующей недели в Киеве ожидается + 29 + 31 градус, то есть жара.

"Такой погоде радуются школьники, студенты и их родители, когда новый учебный год начинается солнечно и красиво. Осень утоляет жару, показывает щедрость нашей земли, высвечивает зрелую красоту, учит и дает понимание, что лето уже проходит и пора браться за ум и труд", - советует синоптик.

Напомним, холодный фронт потеснит жару: синоптик дала прогноз до конца недели и когда придут осенние дожди.

Ранее появился прогноз погоды на осень. После аномальной жары ожидаются заморозки.

Тем временем июль 2019 года в мире стал самым жарким в истории.