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29 августа 2019, четверг, 13:49 655
Общество 2019-08-29T14:01:57+03:00
Українські Новини
Нардеп Фельдман призвал правоохранителей расследовать осквернение памятника в Николаевской области

Нардеп Фельдман призвал правоохранителей расследовать осквернение памятника в Николаевской области

В Николаевской области вандалы осквернили памятник семи тысячам замученных евреев, которых расстреляли на этом месте в 1941 году. В этой связи народный депутат Украины Александр Фельдман призвал правоохранителей обратить особое внимание на данную антисемитскую провокацию и провести расследование

Об этом Фельдман написал на своей странице в Facebook.

"Очередная антисемитская провокация, на этот раз в Николаевской области: вандалы "разукрасили" свастиками памятник семи тысячам убитых нацистами евреев, среди которых были в основном женщины, дети, старики. Такой цинизм просто поражает, но, к сожалению, уже не удивляет, ведь это далеко не первое подобное нападение. В который раз призываю правоохранительные органы обратить особое внимание на все подобные случаи и сделать максимум для того, чтобы преступники были найдены и понесли наказание", – заявил Фельдман 

По мнению народного депутата, это вопрос межнационального и межконфессионального мира, спокойствия и стабильности в Украине.

"В конце концов, вопрос ее (Украины - ред) имиджа на международной арене. Все попытки подтолкнуть Украину к скатыванию в пещерный антисемитизм, попытки сеять рознь между людьми в и так очень непростой ситуации, в которой мы находимся, должны быть жестко пресечены", – отметил Фельдман.

Напомним, в Николаевской области, недалеко от Врадиевки, вандалы осквернили памятник семи тысячам замученных евреев. Неизвестные нарисовали на монументе свастики и нецензурно подписали, сообщил на своей странице в Facebook директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"Среди убитых (в 1941 году - ред) были, в основном, старики, женщины и дети…" - уточнил Долинский и опубликовал фото.

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