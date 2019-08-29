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29 августа 2019, четверг, 12:39 634 Документ
Экономика 2019-08-29T14:30:04+03:00
Українські Новини
ГП "Тростянецкий спиртовый завод" планирует запустить вакуумно-испарительную установку

ГП "Тростянецкий спиртовый завод" планирует запустить вакуумно-испарительную установку

Тростянецкий спиртовый завод. Фото: Подробности
Тростянецкий спиртовый завод. Фото: Подробности

ГП "Тростянецкий спиртовый завод" планирует запустить вакуумно-испарительную установку, которая в разы уменьшит количество жидких отходов барды, информирует портал podrobnosti.ua.

Об этом заявляет и.о. руководителя Тростянецкого спиртзавода Богдан Билейчук. По его словам, испарительную станцию ​​на предприятии установят уже в 2020 году. Технология, по которой будет работать новая станция позволит превратить 600 тонн отходов барды в 60 тонн, которые после переработки пойдут на удобрения для аграрного сектора.

Кроме того, на этой неделе Тростянецкий спиртзавод обнародовал новые лабораторные исследования, которые доказывают, что производство завода не вредит экологии и не загрязняет воздух. В частности, исследования ГУ "Винницкий областной лабораторный центр МЗ" показали - содержание аммиака и сероводорода в исследованных образцах атмосферного воздуха в с. Тростянец Винницкой области, где расположено предприятие, не превышает допустимых концентраций. Такие же выводы предоставила и независимая Центральная биохимическая лаборатория. По их замерам - химические показатели атмосферного воздуха в норме. Оба исследования были проведены одновременно, в конце июля.

Результаты обоих лабораторных исследований, полученные недавно, ГП "Тростянецкий спиртовый завод" будет использовать в судах. Также на ГП "Тростянецкий спиртовый завод" уверяют - имеют разрешение на запуск работы от ГП "Укрспирт". Все предыдущие разрешения на производство - действующие. Поэтому возобновить работу предприятие готово уже сейчас.

Напомним, в Винницкой области областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приостановила работу ГП "Тростянецкий спиртовый завод" из-за жалоб населения на запах. Протесты местных жителей против вони в пгт. Тростянец начались в июне этого года. Митингами люди хотели привлечь внимание власти и заставить ее запретить предприятию работать без надлежащих очистных сооружений. 25 июля, Винницкий окружной административный суд начал рассмотрение резонансного дела по Тростянецкому спиртовому заводу, который обвиняется в массовом загрязнении окружающей среды. Подготовительное заседание состоится 3 сентября 2019-му году.

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