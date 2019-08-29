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29 августа 2019, четверг, 11:46 606
Экономика 2019-08-29T11:47:41+03:00
Українські Новини
Бывший кандидат в премьеры Витренко претендует на пост главы ФГИ

Бывший кандидат в премьеры Витренко претендует на пост главы ФГИ

Исполнительный директор Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Юрий Витренко претендует на должность председателя Фонда государственного имущества.

Об этом Українським Новинам сообщили несколько источников, принимавших участие в консультациях по поводу формирования новых органов власти.

"Да, Юрий Витренко действительно претендент на пост главы Фонда", - сказал один из собеседников.

Ранее лидеры "Слуги Народа" называли Витренко в перечне кандидатов на должность премьера.  

СМИ сообщали о конфликте Витренко с председателем правления НАКа Андреем Коболевым, позднее это косвенно подтвердил сам Коболев.
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