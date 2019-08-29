Бывший кандидат в премьеры Витренко претендует на пост главы ФГИ

Исполнительный директор Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Юрий Витренко претендует на должность председателя Фонда государственного имущества.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили несколько источников, принимавших участие в консультациях по поводу формирования новых органов власти.\r\n"Да, Юрий Витренко действительно претендент на пост главы Фонда", - сказал один из собеседников.\r\nРанее лидеры "Слуги Народа" называли Витренко в перечне кандидатов на должность премьера. \r\nСМИ сообщали о конфликте Витренко с председателем правления НАКа Андреем Коболевым, позднее это косвенно подтвердил сам Коболев.