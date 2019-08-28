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28 августа 2019, среда, 18:30 19
Политика 2019-08-28T19:30:02+03:00
Українські Новини
Текст присяги депутатов в новой Раде зачитает представитель ОПЗЖ Юлий Иоффе

Текст присяги депутатов в новой Раде зачитает представитель ОПЗЖ Юлий Иоффе

В четверг, 29 августа, Верховная Рада Украины IX созыва начнет свою работу. На первом торжественном заседании новоизбранные депутаты принесут присягу на верность стране.

Согласно традиции, текст присяги зачитывает самый старший депутат. В новом парламенте это Юлий Иоффе – представитель Оппозиционной платформы - За жизнь, депутат Верховной Рады шести созывов, пишет пресс-служба.

Иоффе Юлий Яковлевич родился 10 декабря 1940 года в Луганске.

В 1964 г. окончил Коммунарский горно-металлургический институт (ныне Донбасский государственный технический университет, г. Лисичанск Луганской области) по специальности "горный инженер-электромеханик".

Трудовую деятельность начал сразу после школы в 1958 г. слесарем на Луганском металлургическом заводе. С 1959 г. работал на шахтах и предприятиях угледобывающей отрасли. Прошёл трудовой путь от подземного машиниста и электрослесаря до генерального директора производственного объединения "Стахановуголь". В 1992-1993 г. занимал пост вице-премьер-министра Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса. В 1993-1994 г. работал руководителем торгово-экономической миссии Посольства Украины в США. В 2006-2007 г. – и.о. заместителя министра топлива и энергетики Украины.

Шесть раз избирался народным депутатом Украины по мажоритарному округу (в 1990, 1994, 1998, 2002, 2012 и 2014 годах). В Верховной Раде Украины III созыва возглавлял комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления. В Верховной Раде Украины IV созыва – руководитель постоянной делегации в межпарламентской организации "Парламентская ассамблея ОБСЕ". Автор первого законопроекта о выборах народных депутатов Украины по пропорциональной избирательной системе с открытыми партийными списками (рег. №1017-3 от 29.08.2002 г.).

Среди государственных наград: знак "Шахтерская слава" III, II, I степени; орден "Знак Почета"; медаль "Ветеран труда"; орден "За заслуги" III степени; орден князя Ярослава Мудрого V, IV степени; почетные грамоты Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины.

Юлий Иоффе почетный гражданин г. Северодонецк, г. Рубежное, г. Кременная Луганской области.
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