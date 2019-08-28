подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
28 августа 2019, среда, 14:37 1118
Азия 2019-08-28T14:37:32+03:00
Українські Новини
В Туркменистане полиция задерживает людей за очереди у банкоматов

В Туркменистане полиция задерживает людей за очереди у банкоматов

В Туркменистане полиция задерживает людей за очереди возле банкоматов. Фото: Радио Азаттык
В Туркменистане полиция задерживает людей за очереди возле банкоматов. Фото: Радио Азаттык

В Лебапской области Туркменистана полиция задерживает людей, которые стоят в длинных очередях у банкоматов и пытаются получить деньги в условиях нехватки наличных. Об этом сообщает Радио Азаттык.

В частности, сообщается, что задержанных освобождают после допросов и требуют от них не стоять больше в очередях.

Местные государственные учреждения и другие организации проводят собрания с работниками, во время которых тоже требуют не создавать очереди у банкоматов.

Сообщения о задержаниях поступают после того, как 19 августа президент Гурбангулы Бердымухамедов публично раскритиковал людей, стоящих в очередях, и объявил выговор председателю Центробанка Мердану Аннадурдыеву "за ослабление контроля над работой банкоматов".

В Туркменистане зарплаты госслужащих, пенсии, пособия, стипендии, а также заработок фермеров начисляются на банковские карточки. Для граждан Туркменистана установлен лимит на обналичивание — до 200 манатов (57 долларов США) в день, что вызывает дискомфорт. Людям приходится проводить ночи в длинных очередях перед банкоматами, чтобы получить деньги, поскольку они в этих устройствах быстро заканчиваются.

Как сообщали Українські Новини, ранее в СМИ появилась информация о том, что президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов умер. 

Позднее, информацию о смерти президента опровергли. 

Больше новостей о: Туркменистан Полиция Президент Туркменистана

Архив
Новости
Швейцарские правозащитники из Сети "Солидарности" приветствуют освобождение Вышинского 15:49
АРМА без конкурса отдала управление Херсонской нефтеперевалкой неизвестной компании 15:47
Фото дня: "Слуги народа" учились нажимать на кнопки в Раде 15:35
Премьер-министр Великобритании заблокировал работу парламента 15:28
Причиной разрушения дома в Дрогобыче во Львовской области могла стать ошибка при строительстве 15:14
больше новостей
НБУ обвалил гривну после праздников: официальный курс валют во вторник 05:55
Выходные в сентябре: сколько украинцы будут отдыхать в первый месяц осени 07:00
Президент Бразилии отказался принять помощь от G7 в тушении пожаров в Амазонии 23:52
В конце августа Украина перекроет небо над Черным морем 18:08
Трое ребят получили ожоги: в Николаеве дети нашли серную кислоту, играя на улице 17:51
больше новостей
На марш Зеленского свозили участников за счет местных администраций, переписывая их достижения и контакты 16:34 Документ
Американский полковник назвал главной проблемой Яворовского полигона военнослужащих, - СМИ 11:15
28.08.19 15:00 Пресс-конференция: "Рейдерство. Новый захват завода в Кривом Рогу" 14:19
НБУ обвалил гривну после праздников: официальный курс валют во вторник 05:55
"Нефтегаз" спрогнозировал цену на газ для потребителей на условиях ПСО на ноябрь и декабрь 16:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok