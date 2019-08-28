В Туркменистане полиция задерживает людей за очереди у банкоматов

В Лебапской области Туркменистана полиция задерживает людей, которые стоят в длинных очередях у банкоматов и пытаются получить деньги в условиях нехватки наличных. Об этом сообщает Радио Азаттык.

В частности, сообщается, что задержанных освобождают после допросов и требуют от них не стоять больше в очередях.

Местные государственные учреждения и другие организации проводят собрания с работниками, во время которых тоже требуют не создавать очереди у банкоматов.

Сообщения о задержаниях поступают после того, как 19 августа президент Гурбангулы Бердымухамедов публично раскритиковал людей, стоящих в очередях, и объявил выговор председателю Центробанка Мердану Аннадурдыеву "за ослабление контроля над работой банкоматов".

В Туркменистане зарплаты госслужащих, пенсии, пособия, стипендии, а также заработок фермеров начисляются на банковские карточки. Для граждан Туркменистана установлен лимит на обналичивание — до 200 манатов (57 долларов США) в день, что вызывает дискомфорт. Людям приходится проводить ночи в длинных очередях перед банкоматами, чтобы получить деньги, поскольку они в этих устройствах быстро заканчиваются.

Как сообщали Українські Новини, ранее в СМИ появилась информация о том, что президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов умер.

Позднее, информацию о смерти президента опровергли.