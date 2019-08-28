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28 августа 2019, среда, 13:00 401
Общество 2019-08-28T13:28:53+03:00
Українські Новини
Топология, лента Мебиуса и симметрия – в Киеве презентовали книгу японского математика

Топология, лента Мебиуса и симметрия – в Киеве презентовали книгу японского математика

В Киеве презентовали книгу японского математика Масао Морита "Математик, який перетворився на мурашку" от благотворительного проекта ЛакіБукс. Это первая попытка известного популяризатора науки, ученого и TedEx-спикера познакомить со своими идеями детскую аудиторию. Для этого он соединил математический взгляд на мир с идеями классической японской философии. Помог ему в этом известный мастер по росписи тканей и книжной иллюстрации Кацудзо Вакисака, создав эклектичное и символическое художественное оформление рассказа.

«На сегодняшний день украинская версия книги - первый и единственный перевод «математика-муравья». Книга нацелена на детей, стремящихся развивать свои математические способности. А вместе с тем окунуться в мир научной фантастики и японской философии, –рассказывает инициатор проекта Лакі Букс, Сергей Токарев из LuckyLabs.

Лакі Букс выпустил книгу в издательстве "Чорні вівці". Первая презентация состоялась в киевской библиотеке им. Саши Чекалина на Приорке. Там читатели библиотеки встретились с кандидатом физико-математических наук, старшим научным сотрудником Института математики НАНУ Ириной Егорченко. Она продемонстрировала маленьким читателям, что математика не только сложная, но и удивительно захватывающая наука.

"Математика очень красивая и интересная наука, и хочется чтобы дети увидели эту красоту. Человечество придумало математику для упрощения жизни, и полезно научиться пользоваться этими достижениями, чтобы лучше принимать решения, чтобы понимать мир вокруг нас. Математика развивает мозг. Физкультура это не только тренировки сейчас, но и обучение навыкам тренироваться всю жизнь. Не менее интересна математика полезна для тренировки мозга и навыков мышления на всю жизнь", - считает Ирина Егорченко.

На презентации дети узнали что такое топология, как выглядит лента Мебиуса и на какие удивительные изменения она способна, а также познакомились с магическими квадратами и симметрией.

"Я еще не так много учила математику в школе, я только в третьем классе. Но очень жду, когда у меня будут такие уроки, как сегодня. Мне нравится считать, и нравятся разные фигуры, особенно треугольник. Математика –самая интересная из наук! Я раньше не знала, что бывают книги о математике, и теперь хочу прочитать дома эту, о муравье", –рассказала участница презентации Анна.

"Математик, который превратился в муравья" – седьмая книга проекта Лакі Букс. Математическую тематику проект выбирает не впервые. В прошлом году в проекте вышла книга украинского автора Кузька Кузякина "#ЩОТАКЕМАТЕМАТИКА?». Новая книга бесплатно пополнитфонды 150 библиотек семи Восточных и Южных областей Украины.

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