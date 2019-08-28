Адвокаты президента Академии украинской прессы Иванова отстроили линию защиты своего клиента в противостоянии с полицией, - Маси Наем

Известный адвокат Маси Наем на персональной станице в социальной сети Facebook заявил, что противостояние между отдельными чиновниками из украинского МВД и президентом Академии украинской прессы Валерием Ивановым он считает не чем иным, открытой войной полиции против журналистики. Такой вывод защитник сделал после того, как подключился к работе над делом профессора Иванова.

Как подчеркивает Наем, у уважаемого не только в отечественных кругах, но и на международном уровне научного деятеля, автора более 530 научных работ, 28 монографий, 6 учебников, недавно прошли обыски дома и были арестованы все счета, включая счета жены.

"Официальным обоснованием этих обысков стало досудебное расследование в уголовном деле по статьям уголовного кодекса, "очень характерным" для профессора журналистики:

- вымогательство;

- угроза убийством;

- незаконное лишение свободы или похищение человека и прочие", - констатирует Маси Наем.

Защитник так же отметил, что в рамках досудебного расследования по другому уголовному делу, которое раннее было заведено на его сына, полиция запросила у Академии украинской прессы информацию по сотням транзакций. При этом, как заявил Наем, полученная информация уже через четыре часа после передачи была слита в СМИ с сомнительной репутацией. На этих же сайтах, пытаясь навредить репутации профессора, ежедневно публикуются материалы с недостоверной информацией о нем.

Адвокат Наем связывает все происходящее с Валерием Ивановым и его родственниками с чиновником из Нацполиции Евгением Шевцовым.

"Некий Евгений Шевцов, заместитель начальника главного следственного управления полиции, решил пойти в государственное бюро расследований. Сам порыв понятен – если не можешь раскрывать преступления, то нужно их возглавлять.

Сразу же после того, как стало известно, что Шевцов идет в ДБР, по нему выходят журналистские расследования. В том числе и в fb-групе ACAB UA.

Шевцов попытался подавить скандал в СМИ, связанный с его доходами, с его женой и уголовным делом на компанию, которая причастна к их семье.

Сын профессора Валерия Иванова, Денис Иванов, является участником fb группы ACAB UA. У Дениса начались обыски по уголовному делу, которое вообще было закрыто. После обысков пошли угрозы и он с женой и двумя малолетними детьми были вынуждены покинуть страну.

Когда это не помогло потушить пожар – начались обыска в доме у отца Дениса, Валерия Феликсовича". - обрисовал ситуацию Наем.

Защитник заявил, что он и его партнеры по адвокатской компании с удовольствием согласились защищать Валерия Иванова.

"И тут уже дело не столько в его защите (так как в действиях профессора нет состава не единого из инкриминируемых полицией преступлений), а в том, чтобы наказать виновных в незаконном преследовании одного из самых уважаемых людей в журналистике", - резюмировал Маси Наем.

Кроме того, он заявил, что за данным делом следят иностранные организации, транзакции с которыми у Валерия Иванова запросили НПУ, поставив под сомнение прозрачность их деятельности. Потому адвокатами были отправлены письма в Посольство США в Украине и посольства стран ЕС с просьбой обратить внимание на "друзей" свободы слова.