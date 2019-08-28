В Киеве могут перекрыть улицы из-за визита советника Трампа

28-29 августа в центре Киева могут перекрыть улицы из-за визита советника Трампа. Об этом сообщает пресс-служба Управления госохраны Украины на странице в Facebook.

"Обращаем внимание жителей и гостей Киева на то, что 28 - 29 августа в связи с визитом в Украину советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в Дарницком, Печерском, Шевченковском районах столицы, а также на Бориспольском шоссе", - говорится в сообщении.

Сообщается, что госохрана будет охранять Болтона в соответствии с Законом Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и Положением о Государственном Протоколе и Церемониале Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 22 августа 2002 года №746/2002, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальным или рабочими визитами.

"Управление государственной охраны Украины совместно с другими правоохранительными органами в соответствии с Указом Президента Украины от 3 октября 2006 №815/2006 "Об упорядочении применения временных ограничений или запрета дорожного движения во время проезда данного лица, в отношении которого осуществляется государственная охрана "будет обеспечивать безопасность и оказывать сопровождение делегации Соединенных Штатов Америки на территории Украины в течение визита 28-29 августа", - сказано в нем.



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