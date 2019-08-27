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27 августа 2019, вторник, 18:37 234
Политика 2019-08-27T19:00:02+03:00
Українські Новини
На Kyiv Smart City Forum представят разработки в области "умных" решений, внедренные в Киеве, - КГГА

На Kyiv Smart City Forum представят разработки в области "умных" решений, внедренные в Киеве, - КГГА

1 октября в конгрессно-выставочном центре "Парковый" уже в четвертый раз стартует Kyiv Smart City Forum, где презентуют последние разработки в сфере "умных" решений, инновационные достижения украинской столицы, глобальные процессы диджитализации и smart-технологии в развитии городского пространства. Об этом пишет пресс-служба КГГА.

Одна из главных тем нынешнего форума - диджитализация Киева и украинских городов для комфорта и безопасности граждан. Эксперты обсудят мировые тенденции в этой сфере, в частности, унификацию платежных систем. Представители столичной власти представят развитие и перспективы цифровой инфраструктуры Киева. Также речь пойдет об инновационных экосистемах, технологии мониторинга потребления энергетических ресурсов и оценки экологической ситуации, сортировке мусора.

В этом году участников ожидают 8 тематических секций (выступления в формате SHORT TALKS, презентации, воркшопы, панельные дискуссии), 1000 м демозоны (демонстрация технологических решений вендоров, инновационные продукты для умных городов), 3500 гостей (представителей местных властей, посольств, международных организаций, бизнес-кругов, СМИ, вендоров, урбанистов, лидеров мнений). В КВЦ "Парковый" площадью более 6000 кв. м пройдет тест-драйв электрокаров и гибридов.

В рамках форума состоится ежегодная церемония награждения городов-инноваторов Smart Город 2019. Самые лучшие городские проекты, общественные и государственные инициативы будут определены в 5 номинациях:

  • открытый инновационный город - за успешное привлечение жителей к процессам управления городом на основе использования информационно-коммуникационных технологий;
  • лучшая транспортная модель города - за самые высокие стандарты в развитии городской транспортной инфраструктуры;
  • самый комфортный город для жизни - за самые высокие стандарты проживания и высокий уровень удовлетворенности жителей;
  • город стартапов - за поддержку запуска новых инновационных проектов и технологических решений для совершенствования городского пространства;
  • экологически ответственный город - за использование разумных технологий для защиты и восстановления городской экосистемы.

Как известно, в прошлом году в рамках церемонии столицу признали "Самым комфортным городом для жизни".

Ознакомиться с подробной программой Kyiv Smart City Forum 2019 можно по ссылке.

Напомним, что Kyiv Smart City Forum основан для привлечения ведущих компаний мира к реализации инновационных проектов в Киеве, налаживания сотрудничества киевской власти и иностранных экспертов в сфере инновационных технологий, внедрения проектов с применением новейших информационно-коммуникационных технологий.
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