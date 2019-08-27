Украина попала в плен к палящему антициклону: синоптик дала прогноз погоды до конца недели

Несмотря на еще летнюю жару, в атмосфере уже чувствуется дыхание осени.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

" Август подбирается к осени потихоньку. Делает он это таинственное и завуалировано. Как будто температура воздуха высокая, летняя, однако именно сочетание жары и сухой длительной погоды так высушивает и скручивает листья в какие-то ржавые кандибоберы, что сомнений не остается - скоро Первое сентября", - написала она.

По словам синоптика, 27-го августа погоду Украины снова будет определять антициклон.

"И определять он эту погоду сколько видит синоптических глаз, то есть, еще долго. А это значит, что надо набраться терпения на бездождевую погоду и поливать то, что потребует полива", - сообщила Диденко.

Потому сухой воздух с пылью будет доминировать в Украине в ближайшие время.

Температура воздуха в течение дня составит + 26 + 32 градуса, на северо-востоке и востоке ожидается + 23 + 27 градусов.

Чтобы подышать свежим воздухом можно гулять ночью или рано утром: ожидается + 13 + 17, на Юге + 15 + 21, на северном востоке + 10 + 14 градусов.

Карта: Наталка Диденко/Facebook

В Киеве вторник будет сухим и почти жарким, днем около +27 градусов.

Снижение температуры воздуха предполагается в четверг, 29 августа, однако дождей так и не видно.

"Поэтому пейте побольше воды, поливайте цветы и не забывайте ставить на улице мисочки с водой для бездомных животных. Еще - лето, поэтому любуемся им", - советует синоптик.

Как сообщали Українські Новини, сильная жара и высокое атмосферное давление накроют Украину: прогноз от синоптика на последнюю неделю лета.

Также июль 2019 года в мире стал самым жарким в истории.