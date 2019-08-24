Опора на американский доллар в качестве резервной валюты может оказаться слишком рискованной.\r\nКак сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNBC, об этом на ежегодной конференции Федерального резерва в США заявил глава Банка Англии Марк Карни.\r\nЗаменой доллару, по его мнению, должна стать новая цифровая валюта, основанная на глобальном корзине товаров. "В многополярном мире вам нужна многополярная валюта", - заявил он.\r\nКарни отмечает, что такая цифровая валюта обеспечит равновесие в системе, в которой некоторые страны перешли к нулевым или отрицательным процентным ставкам, а другие, включая США, оставляют их положительными.\r\nМарк Карни занимает пост главы британского центрбанка с июля 2013 года. До этого он считался наиболее вероятным новым главой МВФ, однако не получил поддержку от европейских правительств.\r\nНапомним, Евросоюз и Британия согласовали отсрочку Brexit до 31 октября