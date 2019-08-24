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24 августа 2019, суббота, 21:15 95
Европа 2019-08-24T21:34:47+03:00
Українські Новини
Многополярная валюта: В Британии предложили создать новую резервную валюту вместо доллара

Многополярная валюта: В Британии предложили создать новую резервную валюту вместо доллара

Доллар. Фото: Tumix.ru
Доллар. Фото: Tumix.ru

Опора на американский доллар в качестве резервной валюты может оказаться слишком рискованной.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNBC, об этом на ежегодной конференции Федерального резерва в США заявил глава Банка Англии Марк Карни.

Заменой доллару, по его мнению, должна стать новая цифровая валюта, основанная на глобальном корзине товаров. "В многополярном мире вам нужна многополярная валюта", - заявил он.

Карни отмечает, что такая цифровая валюта обеспечит равновесие в системе, в которой некоторые страны перешли к нулевым или отрицательным процентным ставкам, а другие, включая США, оставляют их положительными.

Марк Карни занимает пост главы британского центрбанка с июля 2013 года. До этого он считался наиболее вероятным новым главой МВФ, однако не получил поддержку от европейских правительств.

Напомним, Евросоюз и Британия согласовали отсрочку Brexit до 31 октября

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