В День независимости боевики два раза нарушили "режим тишины"

В то время, как украинцы празднуют День независимости, боевики 2 раза обстреляли позиции операции Объединенных сил в субботу, 24 августа, потерь среди украинских военнослужащих нет.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня", - говорится в нем.\r\nСогласно сообщению, противник обстреливал позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Марьинки - из станкового противотанкового гранатомета, неподалеку Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.\r\nЗа минувшие сутки потерь со стороны военных в результате вражеских обстрелов не было.\r\nКак сообщали Українські Новини, украинская сторона Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) сообщает, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям начала демонтаж фортификационных сооружений возле моста в Станице Луганской (Луганская область).\r\nРанее сообщалось, что заминированные территории на Донбассе теперь можно посмотреть онлайн: появилась интерактивная карта.\r\nТакже 22 августа, боевики на Донбассе 13 раз нарушили "режим тишины", двое украинских военных в результате обстрела получили ранения.