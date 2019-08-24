В День независимости боевики два раза нарушили "режим тишины"

В то время, как украинцы празднуют День независимости, боевики 2 раза обстреляли позиции операции Объединенных сил в субботу, 24 августа, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня", - говорится в нем.

Согласно сообщению, противник обстреливал позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Марьинки - из станкового противотанкового гранатомета, неподалеку Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки потерь со стороны военных в результате вражеских обстрелов не было.

Как сообщали Українські Новини, украинская сторона Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) сообщает, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям начала демонтаж фортификационных сооружений возле моста в Станице Луганской (Луганская область).

Ранее сообщалось, что заминированные территории на Донбассе теперь можно посмотреть онлайн: появилась интерактивная карта.

Также 22 августа, боевики на Донбассе 13 раз нарушили "режим тишины", двое украинских военных в результате обстрела получили ранения.