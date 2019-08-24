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24 августа 2019, суббота, 11:52 18
Внешняя политика 2019-08-24T11:52:51+03:00
Українські Новини
США поздравили Украину с 28-й годовщиной независимости

США поздравили Украину с 28-й годовщиной независимости

США-Украина
США-Украина

США в очередной раз заявили о "твердой поддержке" Украины и опубликовали поздравление с Днем независимости Украины, который отмечается 24 августа. Об этом от имени президента США Дональда Трампа сообщил госсекретарь Майк Помпео. 

Так, США считают,что последние президентские и парламентские выборы показали, насколько Украина стремится к тому, чтобы стать "процветающей и демократичной".

"Как отметил Президент Зеленский, используя свой потенциал, Украина может стать примером для других стран региона и за его пределами. Соединенные Штаты поддерживают Украину в этот исторический момент", - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что США планируют развивать сотрудничество с Украиной, а также помогать в продвижении реформ, которые так необходимы для страны. 

Как сообщали Українські Новини, по словам Зеркаль, на встрече в Варшаве Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Трамп подпишут ряд документов.

Ранее Конгресс США одобрил выделение Украине 250 млн долларов на безопасность.

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